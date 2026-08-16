Putri KW dan Alwi Farhan Waspada Penuh Jelang Turun di BWF World Championships 2026

NEW DELHI – Dua wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Alwi Farhan, bersiap menatap BWF World Championships 2026. Keduanya mengusung kewaspadaan penuh terhadap lawan di babak 64 besar.

BWF World Championships 2026 akan digelar di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India, 17-23 Agustus. Berbeda dengan turnamen biasa, babak pertama akan digelar Senin 17 Agustus 2026.

1. Apresiasi Penyelenggara

Putri yang sebelumnya sudah pernah tampil di arena ini mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Ia pun memberikan apresiasi untuk penyelenggara.

"Dibandingkan saat India Open bulan Januari, arena ini sudah jauh lebih baik. Mereka melakukan banyak perbaikan di segala aspek," kata Putri dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

"Tidak ada lagi kabut di lapangan, pencahayaan lebih terang dan kondisi lebih bersih. Semua pemain rasanya bisa berkompetisi dengan cukup nyaman sekarang," tambah perempuan asal Tangerang itu.

Putri akan berhadapan dengan wakil Filipina, De Guzman Mikaela Joy, di babak 64 besar. Ia akan konsentrasi tingkat tinggi menghadapi lawan

"Untuk melihat lawan sendiri dari Filipina ya tidak boleh meremehkan, saya melihat dari video pertandingannya, dia cukup ulet. Jadi untuk pertemuan pertama besok, saya lebih ingin mengatur ritme dan menguasai di lapangan pertandingan," ucap Putri.