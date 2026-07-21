Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata Masuk!

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) kembali merilis daftar pemain yang akan mentas di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 pada 17 Juli 2026. Hasilnya, Indonesia masih tetap mengirim 12 wakil namun ada perubahan.

Berdasarkan rilis terbaru tersebut, Adnan/Indah mundur setelah namanya sempat tercantum per 16 Juni 2026 lalu. Meski begitu, tim Indonesia memiliki pengganti Adnan/Indah yakni Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mundur dari BWF World Championships 2026. (Foto: PBSI)

1. Indonesia Punya 12 Wakil di BWF World Championships 2026

Sejauh ini, Indonesia tetap memiliki 12 wakil di ajang bergengsi tersebut. Namun, beberapa wakil Merah Putih masih tercatat dalam daftar cadangan jika ada sejumlah pemain yang mundur.

Pemain yang lolos ke BWF World Championships 2026 diambil dari daftar ranking dunia per 28 April 2026. Sejumlah kuota per negara diterapkan dengan maksimal empat wakil di setiap sektor.

Sejauh ini Indonesia belum memiliki wakil maksimal di tiap sektor. Wakil terbanyak di tiap sektor saat ini ada di ganda putra dan campuran dengan tiga wakil.

Ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Lalu ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, serta Faza/Aisyah.

BWF World Championships 2026 itu akan berlangsung di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus 2026. BWF akan resmi mengeluarkan daftar pemain tetap pada 24 Juli 2026.