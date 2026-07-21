Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata Masuk!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |09:22 WIB
Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata Masuk!
Marwan Faza dan Aisyah akan turun di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) kembali merilis daftar pemain yang akan mentas di BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 pada 17 Juli 2026. Hasilnya, Indonesia masih tetap mengirim 12 wakil namun ada perubahan.

Berdasarkan rilis terbaru tersebut, Adnan/Indah mundur setelah namanya sempat tercantum per 16 Juni 2026 lalu. Meski begitu, tim Indonesia memiliki pengganti Adnan/Indah yakni Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mundur dari BWF World Championships 2026. (Foto: PBSI)
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mundur dari BWF World Championships 2026. (Foto: PBSI)

1. Indonesia Punya 12 Wakil di BWF World Championships 2026

Sejauh ini, Indonesia tetap memiliki 12 wakil di ajang bergengsi tersebut. Namun, beberapa wakil Merah Putih masih tercatat dalam daftar cadangan jika ada sejumlah pemain yang mundur. 

Pemain yang lolos ke BWF World Championships 2026 diambil dari daftar ranking dunia per 28 April 2026. Sejumlah kuota per negara diterapkan dengan maksimal empat wakil di setiap sektor.

Sejauh ini Indonesia belum memiliki wakil maksimal di tiap sektor. Wakil terbanyak di tiap sektor saat ini ada di ganda putra dan campuran dengan tiga wakil.

Ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Lalu ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, serta Faza/Aisyah.

BWF World Championships 2026 itu akan berlangsung di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus 2026. BWF akan resmi mengeluarkan daftar pemain tetap pada 24 Juli 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/40/3222268//amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-kp5U_large.jpg
Hasil Indonesia Open 2026: Amallia/Siti Tumbangkan Raksasa Korea, 3 Wakil Merah Putih Gugur di 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/40/3222122//jonatan_christie_di_istora_senayan_2026-fSAG_large.jpg
Jonatan Christie Kejar Gelar Perdana di Indonesia Open 2026, Publik Istora Menanti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/40/3220486//viktor_axelsen-kZHG_large.jpg
Sebut Format Baru BWF Hilangkan Momen Comeback, Viktor Axelsen: Kita Akan Kehilangan Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/40/3215435//marcus_fernaldi_gideon_bersama_kevin_sanjaya_sukamuljo-w0Dc_large.jpg
5 Pasangan Pebulu Tangkis Dadakan yang Awet Jadi Penguasa Ranking BWF, Nomor 1 Sempat Jadi Raja Ganda Putra Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214758//jonatan_christie_siap_tampil_dengan_format_perhitungan_skor_baru_inabadminton-OycT_large.jpg
Penyebab BWF Setujui Perubahan Sistem Skor Pertandingan Jadi 15x3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/40/3214729//anthony_ginting_dkk_menggunakan_sistem_15_x_3_per_4_januari_2027_humas_pp_pbsi-Y1Il_large.jpg
BWF Resmi Setujui Penggunaan Skor 15 x 3, Aktif Digunakan 4 Januari 2027!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement