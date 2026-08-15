Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Juara BWF World Championships 2026?

FAJAR Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juara BWF World Championships 2026? Fajar/Fikri akan ambil bagian di BWF World Championships 2026 yang berlangsung di India pada 17-23 Agustus 2026.

Ditempatkan sebagai unggulan kedua membuat Fajar/Fikri berpeluang juara BWF World Championship untuk pertama kalinya. Berstatus unggulan membuat mereka langsung lolos ke babak kedua BWF World Championships 2026 atau babak 32 besar.

Fajar/Fikri calon kuat juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Kepercayaan Diri Tinggi

Ketimbang pebulu tangkis Indonesia lain yang turun di BWF World Championships 2026, Fajar/Fikri merupakan pemain dengan prestasi paling mentereng pada 2026. Di dua turnamen terakhir yang diikuti pada 2026, Fajar/Fikri keluar sebagai juara Japan Open 2026 dan China Open 2026!

Hebatnya dalam dua laga final itu, Fajar/Fikri mengalahkan momok mereka yang kini menempati peringkat satu dunia, Kim Won/Seo Seung-jae. Hasil di atas setidaknya meningkatkan kepercayaan diri Fajar/Fikri jelang turun di BWF World Championships 2026.

2. Jalan Fajar/Fikri di BWF World Championships 2026

Di babak 32 besar, Fajar/Fikri akan menantang pemenang laga Eloi Adam/Leo Rossi (Prancis) vs Jacobo Fernandez/Alberto Perals (Spanyol). Di atas kertas, Fajar/Fikri menang atas salah satu dari mereka.

Di 16 besar, Fajar/Fikri kemungkinan bertemu unggulan ke-15 atas Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Di pertemuan terakhir yang berlangsung di perempatfinal China Open 2026, Fajar/Fikri menang 21-15 dan 21-13 atas Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.