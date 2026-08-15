FAJAR Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juara BWF World Championships 2026? Fajar/Fikri akan ambil bagian di BWF World Championships 2026 yang berlangsung di India pada 17-23 Agustus 2026.
Ditempatkan sebagai unggulan kedua membuat Fajar/Fikri berpeluang juara BWF World Championship untuk pertama kalinya. Berstatus unggulan membuat mereka langsung lolos ke babak kedua BWF World Championships 2026 atau babak 32 besar.
Ketimbang pebulu tangkis Indonesia lain yang turun di BWF World Championships 2026, Fajar/Fikri merupakan pemain dengan prestasi paling mentereng pada 2026. Di dua turnamen terakhir yang diikuti pada 2026, Fajar/Fikri keluar sebagai juara Japan Open 2026 dan China Open 2026!
Hebatnya dalam dua laga final itu, Fajar/Fikri mengalahkan momok mereka yang kini menempati peringkat satu dunia, Kim Won/Seo Seung-jae. Hasil di atas setidaknya meningkatkan kepercayaan diri Fajar/Fikri jelang turun di BWF World Championships 2026.
Di babak 32 besar, Fajar/Fikri akan menantang pemenang laga Eloi Adam/Leo Rossi (Prancis) vs Jacobo Fernandez/Alberto Perals (Spanyol). Di atas kertas, Fajar/Fikri menang atas salah satu dari mereka.
Di 16 besar, Fajar/Fikri kemungkinan bertemu unggulan ke-15 atas Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Di pertemuan terakhir yang berlangsung di perempatfinal China Open 2026, Fajar/Fikri menang 21-15 dan 21-13 atas Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.