3 Negara yang Paling Sering Juara BWF World Championships, Nomor 1 Bukan Indonesia!

SEBANYAK 3 negara yang paling sering juara BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis akan diulas Okezone. BWF World Championships 2026 akan digelar di New Delhi, India pada 17-23 Agustus 2026.

BWF World Championships pertama kali digelar di Copenhagen pada 1977. Semenjak turnamen ini digelar pada 1977, pebulu tangkis dari negara mana yang paling sering keluar sebagai juara?

Berikut 3 negara yang paling sering juara BWF World Championships:

1. China (72 Gelar)

Lin Dan lima kali juara dunia.

China menjadi negara yang paling sering mengirimkan perwakilan keluar sebagai juara BWF World Championships. Tak tanggung-tanggung, wakil-wakil China telah menyumbangkan 72 gelar bagi sang negara!

Lin Dan serta Zhao Yunlei menjadi pebulu tangkis asal China yang paling sering juara, yakni lima kali. Lin Dan menyabet seluruh gelar di nomor tunggal putra, sedangkan Zhao Yunlei meraihnya di nomor ganda putri (2) dan ganda campuran (3).

2. Indonesia (23 Gelar)

Hendra Setiawan empat kali juara dunia. (Foto: PBSI)

Indonesia menyabet 23 gelar di ajang BWF World Championships. Hendra Setiawan menjadi wakil Indonesia yang paling sering juara, yakni empat gelar.

Satu gelar disabet bersama Markis Kido, sedangkan tiga lainnya dimenangkan bareng Mohammad Ahsan. Sayangnya, sudah lama Indonesia tidak menjadi juaraBWF World Championships. Wakil Indonesia terakhir yang juara adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang meraihnya pada 2019.