Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kejutan, Jafar/Felisha Resmi Mundur!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:48 WIB
Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kejutan, Jafar/Felisha Resmi Mundur!
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Indonesia kembali kehilangan amunisi penting di ajang BWF World Championships 2026. Hal itu dipastikan setelah ganda campuran andalan Tanah Air, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu memutuskan menarik diri dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut.

1. Alasan Pengunduran Diri

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar terbaru pemain yang akan tampil di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis tersebut pada Jumat (31/7/2026). Berdasarkan daftar terbaru, Jafar/Felisha memutuskan mengundurkan diri pada 29 Juli 2026.

Pada saat yang bersamaan, Tim Merah Putih sejatinya bisa memiliki pengganti Jafar/Felisha yang datang dari daftar cadangan. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Namun, pada hari yang sama, Dejan/Bernadine menolak undangan promosi tersebut.

Hingga saat ini belum diketahui penyebab Jafar/Felisha mengundurkan diri dari ajang bergengsi tersebut. Begitu juga dengan Dejan/Bernadine yang menolak undangan promosi.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Okezone)

Sebelumnya, Jafar/Felisha memang sudah absen di beberapa turnamen besar. Pasangan peringkat 13 dunia itu gagal tampil di Japan Open hingga China Open 2026 pada bulan Juli ini.

Jika berkaca pada gelaran Japan Open, Jafar/Felisha memutuskan mundur karena Felisha mengalami cedera. Pemain berusia 20 tahun itu, menderita cedera pergelangan kaki saat latihan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/40/3224520/jonatan_christie-F7Um_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kirim 12 Wakil, Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/40/3232967//clarissa_san-qIU5_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Clarissa San, Makin Bersinar Berkat Sentuhan Magis Rexy Mainaky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/40/3233022//tony_gunawan_bersama_lee_chong_wei-8N1Y_large.jpg
Kisah Tony Gunawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pernah Juara Dunia Bersama Dua Negara Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/43/3232991//nguyen_thuy_linh-c0Aq_large.jpg
Kisah Nguyen Thuy Linh, Pebulu Tangkis Cantik Vietnam yang Jadi Sorotan Usai Tembus Peringkat 25 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/40/3232873//ni_kadek_dhinda-q0gF_large.jpg
Hasil Taipei Open 2026: Ni Kadek Dhinda Amartya Melaju ke Babak Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/40/3232614//kapolri_cup_2026_resmi_dimulai-URLF_large.jpg
Meriahkan Hari Bhayangkara Ke-80, Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 Resmi Dimulai!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement