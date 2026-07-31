Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kejutan, Jafar/Felisha Resmi Mundur!

NEW DELHI – Indonesia kembali kehilangan amunisi penting di ajang BWF World Championships 2026. Hal itu dipastikan setelah ganda campuran andalan Tanah Air, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu memutuskan menarik diri dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut.

1. Alasan Pengunduran Diri

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar terbaru pemain yang akan tampil di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis tersebut pada Jumat (31/7/2026). Berdasarkan daftar terbaru, Jafar/Felisha memutuskan mengundurkan diri pada 29 Juli 2026.

Pada saat yang bersamaan, Tim Merah Putih sejatinya bisa memiliki pengganti Jafar/Felisha yang datang dari daftar cadangan. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana. Namun, pada hari yang sama, Dejan/Bernadine menolak undangan promosi tersebut.

Hingga saat ini belum diketahui penyebab Jafar/Felisha mengundurkan diri dari ajang bergengsi tersebut. Begitu juga dengan Dejan/Bernadine yang menolak undangan promosi.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Okezone)

Sebelumnya, Jafar/Felisha memang sudah absen di beberapa turnamen besar. Pasangan peringkat 13 dunia itu gagal tampil di Japan Open hingga China Open 2026 pada bulan Juli ini.

Jika berkaca pada gelaran Japan Open, Jafar/Felisha memutuskan mundur karena Felisha mengalami cedera. Pemain berusia 20 tahun itu, menderita cedera pergelangan kaki saat latihan.