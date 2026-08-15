Ganda Putra Indonesia Koleksi 10 Gelar di BWF World Championships, Jadi yang Terbanyak

Ganda Putra Indonesia Koleksi 10 Gelar di BWF World Championships, Jadi yang Terbanyak (Dok PBSI)

JAKARTA - Ganda putra Indonesia memiliki prestasi membanggakan pada gelawan BWF World Championships. Total, ganda putra Indonesia meraih 10 gelar juara. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan ganda putra dari negara lainnya.

1. 10 Gelar Juara Ganda Putra

Berada di bawah Indonesia adalah China, dengan raihan 8 gelar juara BWF World Championships di sektor ganda putra, melansir laman PB Djarum, Sabtu (15/8/2026).

Gelar juara ganda putra Indonesia pertama kali diraih pasangan Tjun Tjun/Johan Wahyudi pada 1977. Tiga tahun berselang, giliran pasangan Ade Chandra/Chhristian Adinata yang menjuarai ganda putra BWF World Championships.

Ganda putra Indonesia sempat puasa gelar selama 13 tahun pada gelaran BWF World Championships. Gelar ketiga bagi ganda putra Indonesia di turnamen bergengsi itu akhirnya diraih Ricky Subagja/Rexy Mainaki pada 1993.

Ini sekaligus menandai bangkit sektor ganda putra Indonesia. Pada 1995, Ricky Subagja/Rexy Mainaki meraih gelar keduanya pada BWF World Championships.

Dua tahun berselang, Candra Wijaya/Sigit Budiarto yang keluar sebagai juara BWF World Championships.

Dominasi ganda putra Indonesia sempat terhenti pada 1999. Saat itu gelar juara diraih pasangan Korea Selatan Ha Tae Kwon/Kim Dong Moon.

Barulah pada 2001, ganda putra Indonesia kembali berjaya di BWF World Championships. Saat itu, pasangan Tony Gunawan/Halim Haryanto keluar menjadi juara.

Pada awal periode 2000, persaingan di sektor ganda putra sangat sengit. Ini ditandai dengan hadirnya pasangan China Chai Yun/Fu Haifeng.