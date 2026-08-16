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Terima Tawaran PBSI, Jonatan Christie Resmi Perkuat Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |09:41 WIB
Terima Tawaran PBSI, Jonatan Christie Resmi Perkuat Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, memastikan diri siap kembali membela panji Merah Putih di ajang Asian Games 2026. Kepastian itu setelah ia menerima pinangan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk tampil dalam ajang Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober 2026.

Sebelumnya, PBSI melalui Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, menyebut akan mengombinasikan skuad Indonesia di Asian Games 2026 yakni pelatnas dan nonpelatnas. Salah satu pemain yang disebut adalah Jonatan yang saat ini merupakan pemain nonpelatnas.

1. Siap Perkuat Indonesia

Jonatan sendiri mengaku sudah mendapatkan tawaran tersebut langsung dari Eng Hian. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan sudah menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan skuad Merah Putih di Asian Games 2026.

"Asian Games iya ditawarin. Ditelepon ko Didi -sapaan akrab Eng Hian- itu kayaknya satu bulan lalu. Antara sebelum China Open atau setelah China Open," ungkap Jonatan kepada wartawan, dikutip Minggu (16/8/2026).

"Iya (bersedia), karena Asian Games itu salah satu pertandingan besar juga kan," tambah peraih medali emas Asian Games 2018 tersebut.

Jonatan Christie di Indonesia Open 2026 (Cikal Bintang)
Jonatan Christie di Indonesia Open 2026 (Cikal Bintang)

2. Alasan Terima Ajakan PBSI

Jonatan pun mengungkapkan alasan memilih menerima tawaran dari PBSI tersebut. Sebab sejak awal tahun, Jonatan memang menetapkan target untuk bisa tampil di Asian Games 2026.

 

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