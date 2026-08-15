Ini Penyebab Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Akan Finis Podium di Moto3 Aragon 2026?

PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama berpotensi finis podium di Moto3 Aragon 2026 yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol pada 28-30 Agustus 2026. Lantas, apa yang membuat rider 17 tahun ini berpotensi menyelesaikan balapan di posisi podium dua pekan lagi?

1. Veda Ega Pratama Punya Pengalaman di Sirkuit Aragon

Veda Ega Pratama memiliki pengalaman panjang di Sirkuit Aragon. Sejak 2024, rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu sering balapan di salah satu sirkuit terbaik di Spanyol tersebut.

Veda Ega Pratama siap menggila di Sirkuit Aragon. (Foto: Honda Team Asia)

Di Red Bull Rookies Cup 2024. Veda Ega Pratama finis di posisi 7 dan 11 pada race pertama dan kedua. Selanjutnya pada Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama finis keempat di race pertama dan kedua.

Tak hanya di Red Bull Rookies Cup, Veda Ega Pratama juga pernah mentas Sirkuit Aragon, tepatnya di ajang Moto3 Junior 2025. Dalam dua balapan saat itu, Veda Ega Pratama berturut-turut finis di posisi enam dan delapan.

Melihat catatan di atas, Veda Ega Pratama tak pernah terlempar dari posisi delapan besar dalam satu tahun terakhir di Sirkuit Aragon. Karena itu, jangan heran jika Veda Ega Pratama finis di barisan depan dalam balapan nanti.

2. Tampil Konsisten

Veda Ega Pratama tampil konsisten di Moto3 2026. Berstatus sebagai rookie, Veda Ega Pratama untuk sementara duduk di posisi enam klasemen dengan 97 angka.