Unggulan Ketiga, Jonatan Christie Juara BWF World Championships 2026?

BERSTATUS unggulan ketiga, Jonatan Christie juara BWF World Championships 2026? BWF World Championships 2026 akan digelar di New Delhi, India pada 17-23 Agustus 2026.

Sejauh ini ada 11 wakil Indonesia yang akan turun di BWF World Championships 2026. Dari 11 wakil itu, dua di antaranya turun di nomor tunggal putra yakni Jonatan Christie dan Alwi Farhan.

Jonatan Christie berpeluang juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Jonatan Christie Masuk Unggulan Teratas

Jonatan Christie ditempatkan sebagai unggulan teratas di BWF World Championships 2026. Status ini menguntungkan Jonatan Christie karena terhindar dari nama-nama top seperti Shi Yu Qi (China) atau Kunlavut Vitidsarn (Thailand), setidaknya hingga semifinal.

Namun, jika diharus dipertemukan dengan Shi Yu Qi atau Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie pantang minder. Secara rekor pertemuan, Jonatan Christie tidak kalah dari sang rival.

Dari 16 pertemuan dengan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie mencatatkan delapan menang dan delapan kalah. Sementara melawan Shi Yu Qi, Jonatan Christie mencetak 10 menang dan tujuh kalah dari 17 pertandingan.

2. Momentum Juara Jonatan Christie

Tahun ini Jonatan Christie pernah lolos ke final level Super 1000, yakni Indonesia Open 2026. Setidaknya ayah satu anak ini memiliki pengalaman tampil di partai puncak kompetisi level atas tahun ini.