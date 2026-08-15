Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Calon Lawan Jonatan Christie di BWF World Championships 2026: Siap Cetak Sejarah, Jojo?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |11:58 WIB
6 Calon Lawan Jonatan Christie di BWF World Championships 2026: Siap Cetak Sejarah, Jojo?
Jonatan Christie calon juara BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 calon lawan Jonatan Christie di BWF World Championships 2026 akan diulas Okezone. BWF World Championships 2026 akan dilangsungkan di New Delhi, India pada 17-23 Agustus 2026.

Jojo -Jonatan Christie- merupakan salah satu wakil Indonesia yang masuk daftar unggulan di BWF World Championships 2026. Ayah satu anak ini ditempatkan sebagai unggulan ketiga, di bawah Shi Yu Qi (China, 1) dan Kunlavut Vitidsarn (Thailand, 2).

1. Lawan Mathias Kicklitz

Jonatan Christie akan menghadapi pebulu tangkis Jerman, Mathias Kicklitz, di babak 64 besar BWF World Championships 2026. Secara rekor pertemuan, ini merupakan yang pertama Jojo menghadapi pebulu tangkis peringkat 99 dunia tersebut.

Jonatan Christie siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Jonatan Christie siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di atas kertas, Jojo bisa mengalahkan jagoan Jerman tersebut. Jika menang di 64 besar, Jojo akan menantang pemenang laga Jason Teh (Singapura) vs Fabio Caponio (Italia). Diprediksi, Jojo akan melawan Jason Teh di 32 besar.

Jojo unggul mutlak secara rekor pertemuan atas Jason Teh. Dari enam pertemuan, Jojo selalu menang. Duel terakhir tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2026 yang mana menang 21-18 dan 21-15.

Bagaimana jika Jojo lolos ke 16 besar BWF World Championships 2026? Jonatan Christie berpotensi melawan Lin Chun-yi di 16 besar. Secara rekor pertemuan keduanya berimbang dengan catatan sama-sama tiga menang dan tiga kalah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/40/3233384/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-WeMp_large.jpg
Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kejutan, Jafar/Felisha Resmi Mundur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/40/3231318/marwan_faza_dan_aisyah_akan_turun_di_bef_world_championships_2026_pbsi-mfFn_large.jpg
Update Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata Masuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/40/3224520/jonatan_christie-F7Um_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kirim 12 Wakil, Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/40/3236306//fajar_dan_fikri_berpeluang_juara_bwf_world_championships_2026_humas_pp_pbsi-HsOj_large.jpg
3 Ganda Putra Indonesia yang Masuk Daftar Unggulan BWF World Championships 2026, Nomor 1 Calon Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/40/3235967//yuki_fukushima_bersama_mayu_matsumoto-PpvN_large.jpg
5 Ganda Putri yang Bakal Menggila di BWF World Championships 2026, Nomor 1 Duet Liu Sheng/Tan Ning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/40/3235626//mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-PoHt_large.jpg
5 Ganda Campuran yang Berpotensi Juara di BWF World Championships 2026, Nomor 1 Peringkat Satu Dunia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement