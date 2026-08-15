6 Calon Lawan Jonatan Christie di BWF World Championships 2026: Siap Cetak Sejarah, Jojo?

SEBANYAK 6 calon lawan Jonatan Christie di BWF World Championships 2026 akan diulas Okezone. BWF World Championships 2026 akan dilangsungkan di New Delhi, India pada 17-23 Agustus 2026.

Jojo -Jonatan Christie- merupakan salah satu wakil Indonesia yang masuk daftar unggulan di BWF World Championships 2026. Ayah satu anak ini ditempatkan sebagai unggulan ketiga, di bawah Shi Yu Qi (China, 1) dan Kunlavut Vitidsarn (Thailand, 2).

1. Lawan Mathias Kicklitz

Jonatan Christie akan menghadapi pebulu tangkis Jerman, Mathias Kicklitz, di babak 64 besar BWF World Championships 2026. Secara rekor pertemuan, ini merupakan yang pertama Jojo menghadapi pebulu tangkis peringkat 99 dunia tersebut.

Jonatan Christie siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di atas kertas, Jojo bisa mengalahkan jagoan Jerman tersebut. Jika menang di 64 besar, Jojo akan menantang pemenang laga Jason Teh (Singapura) vs Fabio Caponio (Italia). Diprediksi, Jojo akan melawan Jason Teh di 32 besar.

Jojo unggul mutlak secara rekor pertemuan atas Jason Teh. Dari enam pertemuan, Jojo selalu menang. Duel terakhir tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2026 yang mana menang 21-18 dan 21-15.

Bagaimana jika Jojo lolos ke 16 besar BWF World Championships 2026? Jonatan Christie berpotensi melawan Lin Chun-yi di 16 besar. Secara rekor pertemuan keduanya berimbang dengan catatan sama-sama tiga menang dan tiga kalah.