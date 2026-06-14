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Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kirim 12 Wakil, Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |18:49 WIB
Daftar Wakil Indonesia di BWF World Championships 2026: Kirim 12 Wakil, Ada Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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NEW DELHI – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara resmi telah merilis daftar pebulu tangkis yang berhak menyegel tiket menuju ajang bergengsi BWF World Championships 2026. Sejumlah wakil terbaik Indonesia dipastikan siap bertolak dan unjuk gigi dalam turnamen yang akan diselenggarakan di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus 2026 mendatang.

Pada daftar yang dirilis BWF pada 11 Juni 2026 tersebut, untuk sementara Indonesia sudah meloloskan 12 wakil pada ajang bergengsi tersebut. Namun, beberapa wakil Merah Putih juga masuk dalam daftar cadangan jika ada sejumlah pemain yang mundur.

Pemain yang lolos ke BWF World Championships 2026 tercatat dari ranking dunia per 28 April 2026. Sejumlah kuota per negara pun diterapkan dengan maksimal empat wakil di setiap sektor.

1. Kekuatan Sektor Tunggal

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie akan menjadi andalan Indonesia. Alwi Farhan yang baru saja menjuarai Australian Open 2026 berhasil mengamankan tiket ke Kejuaraan Dunia.

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani kembali menjadi harapan Indonesia setelah tahun lalu sukses merebut medali perunggu. Menariknya, Thalita Ramadhani Wiryawan berhasil menembus daftar peserta utama usai menggantikan Gregoria Mariska Tunjung.

Sektor ganda putra menjadi penyumbang wakil terbanyak Indonesia dengan tiga pasangan. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan memimpin perjuangan Merah Putih bersama duet muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin serta pasangan nonpelatnas Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani.

2. Sektor Ganda Berburu Gelar Juara

Sementara itu, di nomor ganda putri, Indonesia diwakili oleh Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Adapun sektor ganda campuran mengirimkan tiga pasangan, yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, serta Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

 

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