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Indonesia Kirim 3 Wakil Tambahan di BWF World Championships 2026, Siapa Saja?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:06 WIB
Indonesia Kirim 3 Wakil Tambahan di BWF World Championships 2026, Siapa Saja?
Menarik menanti gebrakan wakil Indonesia di BWF World Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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SKUAD bulu tangkis Indonesia menambah kekuatan jelang turun di BWF World Championships 2026. PP PBSI menambah amunisi baru sehingga Indonesia memiliki 14 wakil di BWF World Championships 2026.

1. Antusias Jadi Wakil Indonesia

Sebanyak tiga wakil tambahan Indonesia di BWF World Championships 2026 adalah Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri) dan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).

Rehan dan Gloria siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Rehan dan Gloria siap tempur di BWF World Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Nama-nama di atas pun senang dan antusias tampil di BWF World Championships 2026. Isyana pun sudah tidak sabar memberikan kontribusi terbaik bagi Tim Bulu Tangkis Indonesia.

“Alhamdulilah rasanya senang banget bisa dapat kesempatan bisa main di Kejuaraan Dunia,” ungkap Thesya.

“Kaget banget pastinya, tidak menyangka bisa main di Kejuaraan Dunia tahun ini. Kami tidak sabar untuk merasakan atmosfernya,” timpal Isyana.

 

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