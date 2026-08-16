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Senang Tampil di BWF World Championship 2026, 3 Wakil Tambahan Indonesia Siap Unjuk Gigi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |04:10 WIB
Senang Tampil di BWF World Championship 2026, 3 Wakil Tambahan Indonesia Siap Unjuk Gigi
Senang Tampil di BWF World Championship 2026, 3 Wakil Tambahan Indonesia Siap Unjuk Gigi (X/@inabadminton)
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JAKARTA - Wakil Indonesia bertambah di BWF World Championships 2026. Hal itu setelah BWF memberikan undangan kepada satu pasang ganda  putri dan 2 ganda campuran Indonesia. 

1. Wakil Tambahan

Ketiga pasangan tersebut adalah Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri) dan Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran).

Tesya mengaku senang dapat berlaga di BWF World Championships 2026. 

“Alhamdulilah rasanya senang banget bisa dapat kesempatan bisa main di Kejuaraan Dunia,” ungkap Thesya.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)
Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

Sementara Isyana sudah tak sabar ingin unjuk gigi di BWF World Championship 2026. 

“Kaget banget pastinya, tidak menyangka bisa main di Kejuaraan Dunia tahun ini. Kami tidak sabar untuk merasakan atmosfernya,” timpal Isyana.

Bimo/Thesya maupun Isyana/Rinjani menerangkan tidak ada kendala dalam persiapan. Mereka pun telah berlatih intensif.

 

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