Bos Trackhouse Kecewa Berat Ai Ogura Pindah ke Yamaha pada MotoGP 2027

JAKARTA - Pemilik Trackhouse Entertainment Group yang menaungi tim satelit MotoGP Aprilia, Justin Marks, sangat kecewa dengan kepindahan Ai Ogura ke Yamaha pada musim MotoGP 2027.

1. Kecewa Ogura Pindah

Marks membawa Ai Ogura ke Trackhouse Aprilia pada 2025, usai pembalap tersebut memenangkan gelar juara Moto2 pada tahun sebelumnya.

Di Trackhouse Aprilia, Ogura telah bertransformasi dari pembalap yang performanya tidak konsisten menjadi salah satu pembalap paling stabil di MotoGP.

Namun, ia akan meninggalkan Trackhouse pada akhir musim untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha. Hal ini disayangkan Marks, meskipun ia menghormati keputusan pembalap asal Jepang tersebut.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

"Saya tidak ingin Ai (Ogura) meninggalkan tim kami. Saya sangat kecewa soal itu," ujarnya, Crash.

"Maksud saya, saya ikut senang untuknya, bukan? Para pembalap ini harus mengambil keputusan terbaik bagi karier mereka; kami sangat bangga melihat posisinya dalam karier saat ini ketika mengendarai motor kami," tuturnya.