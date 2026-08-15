Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Trackhouse Kecewa Berat Ai Ogura Pindah ke Yamaha pada MotoGP 2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |03:05 WIB
Bos Trackhouse Kecewa Berat Ai Ogura Pindah ke Yamaha pada MotoGP 2027
Bos Trackhouse Kecewa Berat Ai Ogura Pindah ke Yamaha pada MotoGP 2027 (Instagram/@trackhousemotogp)
A
A
A

JAKARTA -  Pemilik Trackhouse Entertainment Group yang menaungi tim satelit MotoGP Aprilia, Justin Marks, sangat kecewa dengan kepindahan Ai Ogura ke Yamaha pada musim MotoGP 2027

1. Kecewa Ogura Pindah

Marks membawa Ai Ogura ke Trackhouse Aprilia pada 2025, usai pembalap tersebut memenangkan gelar juara Moto2 pada tahun sebelumnya.

Di Trackhouse Aprilia, Ogura telah bertransformasi dari pembalap yang performanya tidak konsisten menjadi salah satu pembalap paling stabil di MotoGP.

Namun, ia akan meninggalkan Trackhouse pada akhir musim untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha. Hal ini disayangkan Marks, meskipun ia menghormati keputusan pembalap asal Jepang tersebut.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

"Saya tidak ingin Ai (Ogura) meninggalkan tim kami. Saya sangat kecewa soal itu," ujarnya, Crash. 

"Maksud saya, saya ikut senang untuknya, bukan? Para pembalap ini harus mengambil keputusan terbaik bagi karier mereka; kami sangat bangga melihat posisinya dalam karier saat ini ketika mengendarai motor kami," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/38/3236262/pol_espargaro-MhOX_large.jpg
Bintang MotoGP Bakal Kesulitan dan Rookie Diuntungkan Musim Depan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/38/3235717/fabio_quartararo-kLGz_large.jpg
Fabio Quartararo Blak-blakan Ungkap Alasannya Pindah dari Yamaha ke Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/38/3233372/aprilia_racing_percaya_betul_pada_magis_francesco_bagnaia_di_musim_depan-G47K_large.jpg
Aprilia Racing Percaya Magis Francesco Bagnaia di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/38/3233370/joan_mir_blak_blakan_meniru_langkah_marc_marquez-tgAm_large.jpg
Pindah ke Gresini Racing, Joan Mir Blak-blakan Tiru Langkah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/38/3233084/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-p76k_large.jpg
Berpisah di MotoGP 2027, Marc Marquez Kirim Pesan Penuh Emosional untuk Francesco Bagnaia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/38/3232270/berikut_empat_juara_dunia_motogp_yang_resmi_pindah_tim_di_2027-MB4V_large.jpg
4 Juara Dunia MotoGP yang Resmi Pindah Tim di 2027, Nomor 1 Ikuti Jejak Marc Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement