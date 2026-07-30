Berpisah di MotoGP 2027, Marc Marquez Kirim Pesan Penuh Emosional untuk Francesco Bagnaia

MISANO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengirimkan pesan penuh haru untuk rekannya, Francesco Bagnaia. Pesan penuh emosiona itu disampaikan Marquez mengingat MotoGP 2026 ini menjadi tahun terakhir mereka bekerja sama di pabrikan Ducati.

Ajang tahunan World Ducati Week di Misano, Italia menjadi saksi bisu perpisahan emosional bagi Bagnaia dengan pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Acara ini sekaligus menandai momen terakhir sang pembalap asal Italia mengenakan atribut pabrikan merah sebelum lembaran baru dibuka dalam kariernya.

Hubungan kedua rider ini sempat diprediksi bakal menjadi salah satu rivalitas paling panas di lintasan. Mengingat sejarah gesekan di masa lalu, banyak pihak berspekulasi garasi pabrikan Ducati akan menjadi medan perang internal.

Namun, dinamika justru berjalan di luar dugaan ketika mereka resmi berseragam sama pada musim lalu. Dominasi Marquez di lintasan dipadukan dengan sikap suportif di garasi berhasil mematahkan segala keraguan publik mengenai potensi ketegangan di dalam tim.

1. Saling Dukung

Musim lalu berjalan dengan cerita yang kontras bagi kedua pebalap di atas kuda besi Desmosedici. Enquanto Marquez melenggang mulus meraih gelar juara dunia ketujuhnya dengan catatan kemenangan fantastis, Bagnaia justru harus berjuang keras menjinakkan spesifikasi motor yang kurang bersahabat dengan gaya balapnya.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

Kendati berada dalam situasi kompetitif yang tidak mudah, rasa hormat di antara keduanya tidak pernah luntur. Bagnaia, yang telah membela panji Ducati sejak 2019, tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan sportivitas yang luar biasa kepada rekan setim barunya.

Dalam sesi panggung di World Ducati Week, Bagnaia menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar setia yang hadir dari berbagai belahan dunia. Sambutan hangat berupa standing ovation dari publik Misano menjadi penutup yang manis bagi perjalanannya bersama keluarga besar Ducati.

Merespons momen tersebut, Marquez tidak tinggal diam dan mengambil alih mikrofon untuk memberikan penghormatan khusus kepada sang rekan setim. Ia mengakui bahwa kehadiran Bagnaia sangat membantunya beradaptasi dengan budaya kerja di dalam garasi pabrikan asal Italia tersebut.