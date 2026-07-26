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HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Ngeri-Ngeri Sedap Punya Bos Seorang Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |01:45 WIB
Fermin Aldeguer Ngeri-Ngeri Sedap Punya Bos Seorang Valentino Rossi
Fermin Aldeguer mengaku sempat merasa terintimidasi begitu tahu akan punya bos seorang Valentino Rossi (Foto: Instagram/@gresiniracing)
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FERMIN Aldeguer mengaku sempat merasa terintimidasi begitu tahu akan punya bos seorang Valentino Rossi. Tapi, pembalap berpaspor Spanyol itu antusias bekerja sama dengan sang legenda hidup MotoGP.

Aldguer akan berpisah dengan tim Gresini Racing yang sudah dibelanya sejak 2025. Rider asal Murcia itu terikat kontrak dengan Ducati Corse sehingga masa depannya cukup aman.

Fermin Aldeguer memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Menurut kabar, Aldeguer akan dititipkan oleh Ducati ke VR46 Racing Team yang merupakan tim satelit resmi mereka. Hal serupa dilakukan kepada Fabio Di Giannantonio dalam kurun dua musim terakhir.

1. Terintimidasi

Tentu saja, Aldeguer akan menjadi bawahan dari Rossi selaku pemilik tim. Ia mengaku, legenda hidup asal Italia tersebut cukup membuatnya ketakutan.

“Pada awalnya, itu terasa cukup mengintimidasi,” aku Aldeguer, dinukil dari Crash, Minggu (26/7/2026).

“Dia tidak akan hadir di setiap balapan tetapi saya diberi tahu bisa menelefon dia dan bertanya apapun soal balapan ke dia,” sambung pria berusia 21 tahun itu.

 

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