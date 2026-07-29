Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tak Sulit Adaptasi, Megawati Hangestri Langsung Punya Bestie di Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |04:01 WIB
Tak Sulit Adaptasi, Megawati Hangestri Langsung Punya Bestie di Hyundai Hillstate
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
A
A
A

PEVOLI asal Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya kembali meramaikan panggung V-League setelah resmi bergabung dengan klub Hyundai Hillstate. Kali ini, pevoli andalan Timnas Voli Putri Indonesia tersebut akan berduet dengan salah satu pemain senior berprestasi, Bae Yu-na.

Kehadiran Megawati bersama Bae Yu-na langsung menarik perhatian publik lantaran keduanya sempat disebut-sebut memiliki kemiripan wajah. Bergabungnya dua bintang ini diharapkan mampu menutup celah peninggalan Yang Hyo-jin yang baru saja pensiun.

“Sangat menarik bertemu Mega dalam kombinasi ini. Saya memiliki harapan tinggi karena dia memiliki kekuatan serangan dan tinggi badan yang luar biasa,” ungkap Bae Yu-na, mengutip dari media Korea Selatan, My Daily, Rabu (29/7/2026).

1. Panggilan Spesial Antar-Pemain

Suasana hangat langsung tercipta saat keduanya pertama kali berjumpa dalam sesi latihan perdana bersama tim. Bae Yu-na bahkan menceritakan bahwa Yang Hyo-jin sempat melontarkan candaan ringan bahwa ada anak kembar yang baru saja datang ke dalam tim.

Kedekatan mereka semakin terlihat dari cara unik Megawati memanggil rekan setim barunya tersebut. Alih-alih menggunakan sapaan formal, pevoli berjuluk Megatron ini memilih memanggil Bae Yu-na dengan sapaan akrab "Muni" atas permintaan sang senior sendiri.

Megawati Hangestri dan Bae Yu-na. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri dan Bae Yu-na. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

"Yu-na Unni adalah orang pertama yang mengatakan bahwa saya semakin tua sekarang. Saya bertanya, 'Bukankah kamu seorang nenek?' dan dia menyuruh saya untuk tidak memanggilnya 'Unni' tetapi 'Nenek.' Jadi, sambil memikirkan nama panggilan yang bagus, aku memanggilnya 'Muni, Muni’” cerita Megawati.

Megawati menceritakan bahwa perbincangan santai tersebut berawal dari candaan soal usia di antara mereka berdua. Tanpa canggung, Megawati langsung merasa nyaman dengan kehadiran para pemain senior di klub barunya tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/43/3232742/park_eun_jin-iFs5_large.jpg
Bakal Hadapi Megawati Hangestri sebagai Lawan, Pevoli Cantik Red Sparks Park Eun-jin Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/43/3232711/megawati_hangestri_mengaku_nyaman_kerja_bareng_pelatih_hyundai_hillstate_kang_sung_hyung-ZtAe_large.jpg
Megawati Hangestri Ngaku Nyaman Kerja Bareng Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/43/3232519/pelatih_hyundai_hillstate_disebut_ingin_menjadikan_megawati_hangestru_tumpuan_utama_serangan_tim-di1x_large.jpg
Pemain Senior Pergi, Pelatih Rancang Strategi Megawati Hangestri Jadi Tumpuan Serangan Hyundai Hillstate!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/43/3232087/megawati_hangestri-4q1o_large.jpg
Resmi Didaftarkan Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri Siap Bersinar di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/43/3231896/hasil_timnas_voli_putri_indonesia_vs_korea_selatan_di_laga_uji_coba_indonesianvolleyball-RgAy_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Korea Selatan: Tanpa Megawati Hangestri, Garuda Pertiwi Tumbang 1-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/43/3231873/timnas_voli_putra_indonesia-MAlO_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Indonesia Setelah Menang atas Kamboja di SEA V Cup 2026: Langsung Naik!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement