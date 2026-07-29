Tak Sulit Adaptasi, Megawati Hangestri Langsung Punya Bestie di Hyundai Hillstate

PEVOLI asal Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya kembali meramaikan panggung V-League setelah resmi bergabung dengan klub Hyundai Hillstate. Kali ini, pevoli andalan Timnas Voli Putri Indonesia tersebut akan berduet dengan salah satu pemain senior berprestasi, Bae Yu-na.

Kehadiran Megawati bersama Bae Yu-na langsung menarik perhatian publik lantaran keduanya sempat disebut-sebut memiliki kemiripan wajah. Bergabungnya dua bintang ini diharapkan mampu menutup celah peninggalan Yang Hyo-jin yang baru saja pensiun.

“Sangat menarik bertemu Mega dalam kombinasi ini. Saya memiliki harapan tinggi karena dia memiliki kekuatan serangan dan tinggi badan yang luar biasa,” ungkap Bae Yu-na, mengutip dari media Korea Selatan, My Daily, Rabu (29/7/2026).

1. Panggilan Spesial Antar-Pemain

Suasana hangat langsung tercipta saat keduanya pertama kali berjumpa dalam sesi latihan perdana bersama tim. Bae Yu-na bahkan menceritakan bahwa Yang Hyo-jin sempat melontarkan candaan ringan bahwa ada anak kembar yang baru saja datang ke dalam tim.

Kedekatan mereka semakin terlihat dari cara unik Megawati memanggil rekan setim barunya tersebut. Alih-alih menggunakan sapaan formal, pevoli berjuluk Megatron ini memilih memanggil Bae Yu-na dengan sapaan akrab "Muni" atas permintaan sang senior sendiri.

Megawati Hangestri dan Bae Yu-na. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

"Yu-na Unni adalah orang pertama yang mengatakan bahwa saya semakin tua sekarang. Saya bertanya, 'Bukankah kamu seorang nenek?' dan dia menyuruh saya untuk tidak memanggilnya 'Unni' tetapi 'Nenek.' Jadi, sambil memikirkan nama panggilan yang bagus, aku memanggilnya 'Muni, Muni’” cerita Megawati.

Megawati menceritakan bahwa perbincangan santai tersebut berawal dari candaan soal usia di antara mereka berdua. Tanpa canggung, Megawati langsung merasa nyaman dengan kehadiran para pemain senior di klub barunya tersebut.