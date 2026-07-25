Gabung Tim Pabrikan Yamaha, Jorge Martin Bakal Dibantu Orang Kepercayaan Valentino Rossi

Jorge Martin akan mendapat kepala kru baru yakni David Munoz yang pernah bekerja sama dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

JORGE Martin dipastikan memiliki kepala kru baru di tim Monster Energy Yamaha. Tidak main-main, sosok yang akan mendampinginya adalah bekas orang kepercayaan Valentino Rossi, David Munoz.

Martin resmi bergabung dengan tim pabrikan Yamaha tersebut usai dilepas oleh Aprilia Racing, pada MotoGP 2027. Ia akan berduet dengan Ai Ogura yang hengkang dari tim Trackhouse Racing MotoGP.

1. Kepala Kru Baru

Hadir di tim baru membuat Martin harus beradaptasi. Sebab, ia juga akan berpisah dengan kepala kru lamanya Daniele Romagnoli yang memutuskan menetap di Aprilia.

Pria berkebangsaan Italia tersebut berperan besar membantu Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Keduanya memang sudah bekerja sama sejak di tim Pramac Racing.

Martin memutuskan memboyong Romagnoli ketika pindah ke Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Tapi, kali ini pembalap asal Spanyol itu tidak bisa membawa orang kepercayaannya.

Dilansir dari Crash, Sabtu (25/7/2026), Martin dipastikan mendapat kepala kru baru yakni Munoz. Saat ini, teknisi berkebangsaan Spanyol tersebut tengah bertugas membantu Alex Rins.