Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Ganda Putra Fajar/Fikri Usai Juara di Japan dan China Open 2026

Segini total hadiah uang yang diperoleh ganda putra Fajar/Fikri usai juara di Japan dan China Open 2026 (Foto: PBSI)

SEGINI total hadiah uang yang diperoleh ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri usai juara di Japan dan China Open 2026. Angkanya benar-benar fantastis.

Fajar/Fikri mengawali Juli 2026 dengan dua hasil apik. Mereka sukses back to back juara di turnamen Japan Open serta China Open yang digelar secara beruntun.

Bahkan, dalam dua turnamen itu, mereka menaklukkan lawan yang sama di final yakni Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Di Japan Open, Fajar/Fikri menang 21-19 dan 21-17 sedangkan di China Open, 16-21, 21-19, dan 21-19.

1. Hadiah Uang dari Japan Open 2026

Lalu, berapa hadiah uang yang diraih Fajar/Fikri dari Japan Open 2026? Turnamen berlevel Super 750 itu menyediakan total USD950 ribu (Rp17,1 miliar) untuk pemenang di lima sektor.

Juara kategori tunggal (putra dan putri) masing-masing mendapat USD66.500 (setara Rp1,20 miliar). Sedangkan, juara ganda (putra, putri, dan campuran) meraup USD70.300 (setara Rp1,27 miliar).

Itu artinya, Fajar/Fikri membawa pulang hadiah uang Rp1,27 miliar dari Japan Open 2026. Selain itu, mereka juga mendapat tambahan 11.000 poin untuk penghitungan ranking BWF.