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Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Ganda Putra Fajar/Fikri Usai Juara di Japan dan China Open 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |10:16 WIB
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Ganda Putra Fajar/Fikri Usai Juara di Japan dan China Open 2026
Segini total hadiah uang yang diperoleh ganda putra Fajar/Fikri usai juara di Japan dan China Open 2026 (Foto: PBSI)
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SEGINI total hadiah uang yang diperoleh ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri usai juara di Japan dan China Open 2026. Angkanya benar-benar fantastis.

Fajar/Fikri mengawali Juli 2026 dengan dua hasil apik. Mereka sukses back to back juara di turnamen Japan Open serta China Open yang digelar secara beruntun.

Fajar dan Fikri satu-satunya wakil Indonesia juara Super 1000 tahun ini PP PBSI

Bahkan, dalam dua turnamen itu, mereka menaklukkan lawan yang sama di final yakni Kim Won-ho/Seo Seung-jae. Di Japan Open, Fajar/Fikri menang 21-19 dan 21-17 sedangkan di China Open, 16-21, 21-19, dan 21-19.

1. Hadiah Uang dari Japan Open 2026

Lalu, berapa hadiah uang yang diraih Fajar/Fikri dari Japan Open 2026? Turnamen berlevel Super 750 itu menyediakan total USD950 ribu (Rp17,1 miliar) untuk pemenang di lima sektor.

Juara kategori tunggal (putra dan putri) masing-masing mendapat USD66.500 (setara Rp1,20 miliar). Sedangkan, juara ganda (putra, putri, dan campuran) meraup USD70.300 (setara Rp1,27 miliar).

Itu artinya, Fajar/Fikri membawa pulang hadiah uang Rp1,27 miliar dari Japan Open 2026. Selain itu, mereka juga mendapat tambahan 11.000 poin untuk penghitungan ranking BWF.

 

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