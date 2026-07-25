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HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Pede Bakal Gantikan Posisi Marc Marquez di Tim Pabrikan Ducati!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |01:19 WIB
Fermin Aldeguer <i>Pede</i> Bakal Gantikan Posisi Marc Marquez di Tim Pabrikan Ducati!
Fermin Aldeguer tidak merasa kecewa gagal bertandem dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
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FERMIN Aldeguer tidak merasa kecewa gagal bertandem dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Ia juga paham alasan Pedro Acosta yang dipilih sebagai rekan duet pada MotoGP 2027.

Aldeguer lebih dulu dikontrak Ducati sejak 2024. Padahal, pembalap asal Spanyol itu masih bersaing di Moto2 dan pada akhirnya harus rela jadi runner up di belakang Acosta.

1. Dititipkan

Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan Alex Marquez di podium MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan Alex Marquez di podium MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Saat promosi pada 2025, Aldeguer dititipkan Ducati Corse ke tim Gresini Racing. Siapa sangka, kiprahnya sangat ciamik dengan satu kemenangan di MotoGP Mandalika serta tiga kali naik podium.

Totalnya, Aldeguer menorehkan satu kemenangan dan empat podium dalam 30 balapan bersama Gresini pada kurun 2025-2026. Sangat logis jika Ducati memilihnya naik ke tim pabrikan suatu hari nanti.

2. Ducati Pilih Pedro Acosta

Tapi, pabrikan asal Borgo Panigale itu justru memilih Acosta yang sama sekali belum pernah menang di MotoGP sejak debut pada 2024. Catatannya hanya 13 kali naik podium dalam 52 balapan.

Aldeguer mengaku paham kenapa Ducati memilih Acosta sebagai tandem Marquez. Ia yakin kesempatannya membela tim pabrikan tersebut masih terbuka lebar kendati musim depan harus rela mengaspal di tim satelit VR46 Racing Team.

 

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