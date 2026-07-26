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4 Juara Dunia MotoGP yang Resmi Pindah Tim di 2027, Nomor 1 Ikuti Jejak Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |04:53 WIB
4 Juara Dunia MotoGP yang Resmi Pindah Tim di 2027, Nomor 1 Ikuti Jejak Marc Marquez!
Berikut empat juara dunia MotoGP yang resmi pindah tim di 2027 (Foto: Facebook/MotoGP)
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BERIKUT empat juara dunia MotoGP yang resmi pindah tim di 2027. Salah satunya berusaha mengikuti jejak Marc Marquez!

Bursa transfer pembalap semakin seru memasuki pertengahan musim MotoGP 2026. Semua diawali dari kabar perpanjangan kontrak Marc Marquez di tim Ducati Lenovo yang akhirnya diresmikan.

Setelah itu, satu per satu tim mulai mengumumkan susunan pembalapnya musim depan. Bahkan, ada empat rider berstatus juara dunia yang memutuskan pindah tim. Siapa saja?

4 Juara Dunia MotoGP yang Resmi Pindah Tim di 2027

1. Joan Mir

Gresini Racing merekrut Joan Mir dan Dani Holgado untuk MotoGP 2027 (Foto: Gresini Racing)
Gresini Racing merekrut Joan Mir dan Dani Holgado untuk MotoGP 2027 (Foto: Gresini Racing)

Juara dunia MotoGP 2020 ini mengambil langkah mengejutkan. Mir memilih meninggalkan tim pabrikan Honda HRC Castrol dan beralih ke Gresini Racing!

Langkah serupa pernah dilakukan Marquez pada penghujung MotoGP 2023. Kendati ada di tim satelit atau independen, Mir bakal mendapat sokongan penuh dari pabrikan Ducati Corse.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)

Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini memutuskan hengkang dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Padahal, Bagnaia sudah cukup identik dengan Ducati yang sudah dibelanya sejak di tim satelit pada 2019.

Pria yang akrab disapa Pecco ini lantas menerima pinangan Aprilia Racing dengan kontrak selama empat tahun. Bagnaia akan menjadi tandem sohib kentalnya Marco Bezzecchi.

 

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