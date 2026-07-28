Bakal Hadapi Megawati Hangestri sebagai Lawan, Pevoli Cantik Red Sparks Park Eun-jin Bilang Begini

PARK Eun-jin akan menghadapi Megawati Hangestri Pertiwi sebagai lawan di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Ia lalu mengungkap perasaannya kala masih berada di tim yang sama.

Park dan Megawati sebelumnya sama-sama membela Daejeon JungKwanJang Red Spark pada 2023-2025. Keduanya berpisah ketika Megatron memutuskan pindah di akhir musim kompetisi 2024-2025.

1. Berjumpa sebagai Lawan

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kini, keduanya akan kembali bertemu sebagai lawan. Park masih berkostum Red Sparks, sementara Megawati akan mengusung panji Hyundai Hillstate.

Soal pertemuan sebagai lawan, Park mencurahkan isi hatinya. Dengan nada yang cukup sedih, ia mengaku agak sulit untuk menghadapi Megawati.

"Awalnya kami berada di tim yang sama, tetapi sekarang kami harus bertemu sebagai musuh," kata Park, dalam video di akun Youtube Mega Volley, dikutip Selasa (28/7/2026).

Perkataan itu diungkap Park usai membela Timnas Voli Putri Korea Selatan menghadapi Timnas Voli Putri Indonesia dalam laga uji coba. Ia mengaku senang selama ini mendapat dukungan penuh dari Tanah Air.