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Megawati Hangestri Punya Banyak Fans, Bintang Hyundai Hillstate Kagum Dapat Dukungan dari Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:42 WIB
Megawati Hangestri Punya Banyak Fans, Bintang Hyundai Hillstate Kagum Dapat Dukungan dari Indonesia
Bintang Hyundai Hillstate kagum melihat besarnya dukungan dari penggemar asal Indonesia untuk Megawati Hangestri Pertiwi dan tim (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
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BINTANG baru Hyundai Hillstate, Bae Yoo-na, kagum melihat masifnya dukungan fans untuk Megawati Hangestri Pertiwi. Ia pun berterima kasih atas semangat yang diberikan penggemar asal Indonesia.

Megawati Hangestri akan berkostum Hyundai Hillstate di Liga Voli Putri Korea Selatan 2026-2027. Ini adalah kali kedua Megatron berkarier di Negeri Ginseng setelah bersama Red Sparks pada 2023-2025.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Kehadiran Megawati ketika itu sangat berdampak pada Red Sparks. Selain di dalam lapangan, dukungan masif dari penggemar asal Tanah Air ikut mendongkrak popularitas tim tersebut.

1. Terima Kasih

Kini, dampak yang sama segera dirasakan oleh Hyundai Hillstate. Yoo-na, yang juga baru bergabung musim ini, kagum dengan besarnya dukungan dari penggemar asal Indonesia untuknya dan Megawati.

"Saya sangat berterima kasih atas semua dukungan yang telah Anda berikan kepada saya,” kata Yoo-na, dikutip dari kanal Youtube Hyundai Hillstate, Rabu (29/7/2026).

 

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