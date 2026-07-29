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Pengalaman Tak Terlupakan, Mitchell Baker Terkesima oleh Dukungan Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |00:01 WIB
Pengalaman Tak Terlupakan, Mitchell Baker Terkesima oleh Dukungan Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia. Mitchell Baker. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
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BOGOR – Penyerang naturalisasi Timnas Indonesia, Mitchell Baker, meluapkan rasa takjubnya atas dukungan masif yang diberikan oleh para pendukung setia Skuad Garuda. Atmosfer luar biasa tersebut dirasakannya usai membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja.

Duel perdana fase Grup A Piala AFF 2026 tersebut dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin 28 Juli 2026 malam WIB. Kehadiran ribuan suporter di stadion sukses menciptakan malam yang sangat berkesan bagi sang pencetak hattrick.

Mitchell Baker mengaku benar-benar terkejut melihat antusiasme penonton yang terus memberikan energi positif sepanjang 90 menit pertandingan berjalan. Tercatat ada sekitar 22 ribu pasang mata memadati tribun demi memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Timnas Indonesia.

"Para suporter benar-benar luar biasa malam ini. Sejujurnya ini mungkin pengalaman terbaik yang pernah saya rasakan sepanjang karier saya," kata Mitchell Baker usai laga, dikutip Rabu (29/7/2026).

"Saya belum pernah bermain di stadion yang sepadat ini," tambahnya.

Mitchell Baker cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
Mitchell Baker cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

1. Peran Vital Suporter Bakar Semangat Tim

Pemain bernomor tajam di lini depan itu menegaskan bahwa kehadiran suporter memegang peranan krusial dalam mendongkrak motivasi bertanding di lapangan. Sorak-soray penonton terbukti mampu membakar semangat skuad asuhan John Herdman hingga mengamankan tiga poin perdana.

"Dukungan para suporter benar-benar membantu kami dan mendorong kami sepanjang pertandingan," imbuh Mitchell Baker.

 

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