Francesco Bagnaia Terima Pinangan Aprilia demi Ambisi Kalahkan Marc Marquez dan Ducati

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menduga Francesco Bagnaia punya motif tersendiri saat menerima pinangan Aprilia Racing. Ia yakin di dalam kepala sang pembalap terselip ambisi untuk mengalahkan Marc Marquez serta Ducati Lenovo.

Bagnaia resmi meninggalkan Ducati Corse yang sudah menjadi tempatnya bernaung sejak debut pada MotoGP 2019. Ia jadi pembalap tersukses di tim tersebut dengan torehan dua gelar juara dunia.

1. Nyaris ke Yamaha

Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)

Pria berpaspor Italia itu lantas menerima tawaran dari Aprilia Racing dengan kontrak berdurasi empat musim. Bagnaia akan bertandem dengan sahabatnya Marco Bezzecchi mulai MotoGP 2027.

Tapi, sebelum bergabung dengan Aprilia, Bagnaia lebih dulu disebut sangat dekat ke Yamaha. Ia berubah pikiran di detik-detik terakhir dan memilih ke tim pabrikan asal Noale tersebut.

2. Bukan soal Uang

Pernat mengatakan, andai di Yamaha, Bagnaia akan mendapat gaji fantastis seperti halnya Fabio Quartarararo. Tapi, lelaki kelahiran Turin itu punya misi tersendiri.

“Ketika Bagnaia bicara dengan Yamaha, (CEO Aprilia Racing, Massimo) Rivola memintanya datang ke Aprilia dengan motor yang kompetitif,” papar Pernat, dinukil dari Motosan, Minggu (26/7/2026).