Kisah Miris Jorge Lorenzo yang Gagal Jiplak Teknik Andalan Valentino Rossi di MotoGP

KISAH miris Jorge Lorenzo menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah gagal menjiplak tenik andalan Valentino Rossi di MotoGP.

Rossi merupakan nama besar yang melegenda di balap motor. Tujuh gelar juara dunia di kelas premier dan sembilan di semua kategori, berhasil dikoleksinya dalam kurun 25 tahun karier.

Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: MotoGP)

Pria asal Italia itu total mencetak 115 kemenangan dan 235 podium dalam 432 balapan di semua kelas. Khusus di MotoGP, Rossi membukukan 89 kemenangan dan 199 podium dalam 362 kali start.

1. Coba Ditiru

Angka-angka itu tidak akan diraih Rossi tanpa skill dan teknik papan atas. Lorenzo, yang pernah jadi rekan setimnya pada 2008-2010 dan 2013-2016, mengaku pernah mencoba menjiplak keahliannya.

“Saya mencoba belajar beberapa hal darinya. Ada beberapa yang mustahil, contohnya ketika melaju kencang di gigi enam, sebelum benar-benar menutup gas, dia akan sedikit memencet rem depan,” urai Lorenzo, dinukil dari Motosan, Rabu (29/7/2026).

“Dia akan mengurangi putaran gas hingga 5%, tetapi sudah lebih dulu memencet rem depan,” imbuh pria berpaspor Spanyol tersebut.