Hasil Taipei Open 2026: Termasuk Leo/Daniel, 4 Wakil Indonesia Tembus 16 Besar!

TAIPEI CITY – Gelaran turnamen bulu tangkis bergengsi Taipei Open 2026 kembali menyajikan aksi-aksi memukau dari para pebulu tangkis Indonesia di babak 32 besar. Berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, pada Rabu (29/7/2026), sebanyak empat wakil baru saja mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Ya, empat wakil Indonesia berhasil memastikan diri melangkah mulus ke babak 16 besar setelah berjuang habis-habisan. Perjuangan keras diperlihatkan oleh para pemain yang turun di sektor tunggal putra dan ganda putra dalam turnamen kali ini.

Ganda putra andalan Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menjadi salah satu sorotan utama berkat penampilan dominan mereka. Bertanding melawan wakil tuan rumah Zhi Wei He/Huang Hui Hsuan, mereka sukses mengunci kemenangan lewat skor meyakinkan 21-12 dan 21-12.

Langkah gemilang tersebut turut diikuti oleh dua pasangan ganda putra lainnya yang tampil tidak kalah impresif. Muhammad Rian Ardianto/Daniel Edgar Marvino serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi sama-sama sukses merebut tiket ke fase berikutnya.

1. Aksi Impresif Rian/Daniel dan Faathir/Devin

Rian/Daniel terlebih dahulu mengamankan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan ganda asal Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga. Kemenangan tersebut diraih dalam dua gim langsung dengan perolehan skor ketat 21-19 dan 21-18.

Rian Ardianto bersama Daniel Edgar. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Sementara itu, perjuangan yang sedikit lebih berat harus dilalui oleh pasangan Faathir/Devin saat menghadapi wakil Malaysia, Junaidi Arif/Kang Khai Xing. Meski harus bertarung sengit hingga fase deuce, mereka akhirnya memastikan kemenangan lewat skor 21-17 dan 24-22.

Hasil positif juga berhasil ditorehkan oleh tunggal putra muda Indonesia, Muhammad Yusuf, yang tampil penuh percaya diri. Pebulu tangkis berusia 20 tahun tersebut sukses memulangkan wakil tuan rumah, Wang Tzu Wei, dalam dua gim langsung 21-15 dan 21-18.