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Leo/Daniel Tersingkir di Australia Open 2026, Ungkap Penyebab Kekalahan dari Jagoan China

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |00:07 WIB
Leo/Daniel Tersingkir di Australia Open 2026, Ungkap Penyebab Kekalahan dari Jagoan China
Leo/Daniel Tersingkir di Australia Open 2026, Ungkap Penyebab Kekalahan dari Jagoan China (X/@inabadminton)
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SYDNEY - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, terhenti di babak 16 besar Australia Open 2026. Usai laga, keduanya mengungkap penyebab kekalahan dalam pertandingan tersebut.

1, Kalah di 16 Besar

Leo/Daniel berhadapan dengan jagoan China, Liang Wei Keng/Wang Chang di babak 16 besar Australia Open 2026. Laga itu digelar di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Kamis (11/6/2026).

Dalam pertandingan itu, Liang/Wang langsung memegang kendali permainan sejak gim pertama. Duet China itu mampu memaksimalkan semua peluang.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Sementara Leo/Daniel kewalahan menghadapi pola permainan jagoan China itu. Alhasil, pertandingan selesai untuk kemenangan Liang/Wang dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

2. Lawan Lebih Baik

Usai laga, Leo mengakui permainan Liang/Wang sangat impresif. Menurutnya, ganda putra ranking tiga dunia itu memiliki respons lebih cepat dalam pertandingan tersebut.

"Tadi mereka banyak nge-duluin mainnya. Di pertengahan gim pertama sebenarnya sudah coba mengimbangi tapi kami banyak mati sendiri. Di gim kedua sudah mulai menemukan ritme, sudah lebih adaptasi, tapi respons kami cukup terlambat, rotasi mereka juga sangat bagus," kata Leo dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (11/6/2026).

"Di pertandingan tadi memang kuncinya siapa yang bisa main mendahului depannya dia yang akan dapat keuntungan karena bolanya di sini cukup kencang. Mereka juga main safe tadi," timpal Daniel.

 

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