3 Pasangan Kejutan Pelatnas PBSI di Taipei Open 2026, Nomor 1 Andalan Baru Ganda Campuran

AJANG Taipei Open 2026 dipastikan akan menjadi panggung yang sangat dinantikan oleh para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Turnamen berlevel BWF Super 300 yang bakal bergulir pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang ini dipilih oleh PBSI sebagai tempat debut bagi sejumlah kombinasi terbaru.

Langkah berani ini diambil oleh tim pelatih demi menyegarkan kembali daya saing skuad Merah Putih di panggung internasional. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pasangan Kejutan Pelatnas PBSI di Taipei Open 2026:

1. Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu (Ganda Campuran)

PBSI Rombak Pasangan Ganda, Apriyani Rahayu Dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah!

Inilah kejutan terbesar yang paling menyita perhatian. Peraih medali emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu, resmi berpindah haluan ke sektor ganda campuran untuk berduet dengan Dejan Ferdinansyah. Perpindahan sektor ini bermula dari permintaan Dejan yang kemudian disetujui oleh tim pelatih serta Kabid Binpres PBSI.

Pelatih ganda campuran, Rionny Mainaky, menegaskan duet ini bukanlah pasangan coba-coba karena keduanya merupakan pemain kelas atas yang sarat pengalaman. Dengan modal pukulan belakang yang kuat dari basis ganda putri Apri, tim pelatih optimis pasangan ini bisa langsung berbicara banyak di level atas dan memotivasi pasangan lainnya.

"Awalnya memang ada permintaan dari Dejan untuk mau berpasangan dengan Apri di ganda campuran dan Apri pun bersedia untuk pindah sektor. Saya diskusi dengan Karel (Mainaky), kepala pelatih dan Kabid Binpres akhirnya disetujui,” ucap Rionny Mainaky dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/6/2026).

2. Muhammad Rian Ardianto/Daniel Edgar Marvino (Ganda Putra)

Rian Ardianto bersama Daniel Edgar. (Foto: PBSI)

Sektor ganda putra juga tidak luput dari perombakan. Akibat hasil yang cenderung stagnan di beberapa turnamen belakangan, pelatih Antonius Budi Ariantho memutuskan untuk memisahkan Rian Ardianto dari Rahmat Hidayat.