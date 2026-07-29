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Hasil 32 Besar Taipei Open 2026: Richie Duta Richardo Susul Ubed dan Bagas ke 16 Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |11:45 WIB
Hasil 32 Besar Taipei Open 2026: Richie Duta Richardo Susul Ubed dan Bagas ke 16 Besar!
Richie Duta Richardo lolos 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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TUNGGAL Putra Indonesia, Richie Duta Richardo, mendapatkan tiket 16 besar Taipei Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mengalahkan wakil India Rounak Chouhan dengan skor 21-14 dan 21-16

Pertemuan keduanya tersaji di babak 32 besar Taiwan Open 2026 yang berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, Rabu (29/7/2026) siang WIB. Richie mengikuti jejak sang rekan, Ubed dan Bagas Shujiwo yang pagi tadi lebih dulu lolos 16 besar Taipei Open 2026.

Ubed lebih dulu lolos ke 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Ubed lebih dulu lolos ke 16 besar Taipei Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Richie berusaha unjuk kualitas melawan Rounak dengan bermain ngotot. Langkah itu diambil agar Richie mendapatkan poin demi poin.

Richie memang tidak kesulitan mendapatkan poin dari sang lawan. Terbukti ia langsung unggul 6-4 atas Rounak dan terus berusaha memperlebar jarak.

Richie mampu mempertahankan dominasi permainan atas Rounak di gim pertama. Terbukti di gim pertama, Richie unggul atas Rounak dengan skor 21-14.

 

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