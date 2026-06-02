Leo/Daniel Minta Maaf Usai Tersingkir di Indonesia Open 2026

JAKARTA - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, minta maaf setelah gugur di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Leo/Daniel mengakui permainan mereka kurang maksimal.

1. Minta Maaf

Leo/Daniel tumbang di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Pasangan itu tumbang dalam pertarungan yang berlangsung tiga gim dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21.

Kekalahan ini cukup menyakitkan bagi Leo/Daniel. Bagaimana tidak, keduanya sempat unggul cukup jauh pada gim ketiga sebelum kehilangan banyak poin.

Selepas laga, Daniel meminta maaf karena kurang maksimal dalam pertandingan tersebut. Menurut Daniel, kekalahan ini disebabkan kurangnya konsentrasi jelang akhir pertandingan.

"Pertama-tama kami mohon maaf kepada suporter Indonesia karena kami belum bisa memberikan hasil yang terbaik untuk ganda putra. Tapi tadi kami sudah berjuang, walaupun di terakhir di gim ketiga itu kami terlalu terburu-buru ya," kata Daniel dalam konferensi pers usai laga, Selasa (2/6/2026).

2. Terburu-buru

Senada dengan rekannya, Leo mengatakan keduanya kesulitan mengatur tempo permainan di akhir gim ketiga. Hal itu membuat lawan mendapat kesempatan untuk mengubah pola permainan.

"Ya pastinya di seluruh gim tadi mungkin rada terburu-buru. Terus hal-hal misal pas unggul tadi harus terus menyerang, tapi mereka mengubah tempo permainan," tutur Leo.

"Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk jangan meladeni mereka, tapi kebetulan mereka juga sudah mungkin sudah nothing to lose ya. Sudah enggak percaya bahwa dia bakal kalah atau gimana, tapi ternyata malah bisa mengembalikan keadaan. Seharusnya jangan sampai terjadi," tuturnya.