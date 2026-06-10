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Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Lolos 16 Besar Usai Bungkam Wakil Tuan Rumah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |07:55 WIB
Hasil Australia Open 2026: Leo/Daniel Lolos 16 Besar Usai Bungkam Wakil Tuan Rumah
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melaju ke 16 besar Australia Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
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SYDNEY – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melaju ke 16 besar Australia Open 2026 Super 500. Mereka menundukkan Andika Ramadiansyah/Frederick Zhao 21-18 dan 21-7 pada babak 32 besar.

Bermain di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Rabu (10/6/2026) pagi WIB, Leo/Daniel sempat mendapat perlawanan sengit. Ramadiansyah/Zhao mampu unjuk gigi terutama di gim pertama.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Serangan-serangan yang dilancarkan Ramadiansyah/Zhao membuat Leo/Daniel sedikit kesulitan. Pada interval gim pertama, The Babies hanya mampu unggul tipis dengan skor 11-10.

Bahkan setelah interval pun, Leo/Daniel sempat tertinggal 11-12. Untungnya, juara Thailand Open 2026 itu berhasil tampil tenang untuk mengatasi tekanan Ramadiansyah/Zhao.

Leo/Daniel kemudian berhasil membalikkan keunggulan menjadi 16-12. Hingga akhirnya mereka memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-18.

 

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