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Hasil Taipei Open 2026: Kadek Dhinda Menang Usai Duel Ketat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:54 WIB
Hasil Taipei Open 2026: Kadek Dhinda Menang Usai Duel Ketat!
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)
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TAIPEI – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu memenangi duel ketat melawan Rakshitha Sree Santhosh Ramraj, 21-13, 20-22, dan 21-14.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) sore WIB, Kadek Dhinda dan Rakshitha Sree tampil agresif dalam gim pertama dalam upaya saling mencuri poin. Hal tersebut membuat pola permainan keduanya berjalan cukup ketat.

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Kadek Dhinda memang begitu mendominasi permainan atas Rakshitha Sree. Untuk saat ini, ia masih memimpin atas lawan dengan catatan poin 21-9.

Rakshitha Sree pun harus mengakui ketangguhan Kadek dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan ia kalah dengan perolehan poin 13-21.

Dalam gim kedua, Kadek berupaya melanjutkan kembali meraih hasil manis untuk menutup laga dengan kemenangan. Namun, ia harus mengatasi perlawanan Rakshitha Sree.

 

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