Hasil Taipei Open 2026: Kadek Dhinda Menang Usai Duel Ketat!

TAIPEI – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi melaju ke 16 besar Taipei Open 2026 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu memenangi duel ketat melawan Rakshitha Sree Santhosh Ramraj, 21-13, 20-22, dan 21-14.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) sore WIB, Kadek Dhinda dan Rakshitha Sree tampil agresif dalam gim pertama dalam upaya saling mencuri poin. Hal tersebut membuat pola permainan keduanya berjalan cukup ketat.

Kadek Dhinda memang begitu mendominasi permainan atas Rakshitha Sree. Untuk saat ini, ia masih memimpin atas lawan dengan catatan poin 21-9.

Rakshitha Sree pun harus mengakui ketangguhan Kadek dalam gim pertama. Hal tersebut dikarenakan ia kalah dengan perolehan poin 13-21.

Dalam gim kedua, Kadek berupaya melanjutkan kembali meraih hasil manis untuk menutup laga dengan kemenangan. Namun, ia harus mengatasi perlawanan Rakshitha Sree.