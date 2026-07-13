Komentar Berkelas Rian Ardianto Usai Ganti Partner Lagi dan Gandeng Pemain Junior

JAKARTA - Lembaran baru kembali dibuka oleh bintang bulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, yang kini resmi dipasangkan dengan pemain junior, Daniel Edgar Marvino. Langkah bongkar pasang lini pertahanan skuad Merah Putih ini diambil jajaran pelatih setelah performa Rian bersama rekan duet sebelumnya, Rahmat Hidayat, dinilai mandek dan tidak menunjukkan grafik perkembangan yang signifikan.

"Ya, kalau dari kemarin sih diinstruksikan dari pelatih ya (ganti partner). Karena memang di beberapa pertandingan terakhir juga sama Rahmat hasilnya kurang baik. Jadi dikasih opsi dari pelatih untuk coba bermain sama Daniel," ungkap Rian kepada awak media, dikutip Senin (13/7/2026).

Pergantian pasangan ini menjadi kedua kalinya bagi Rian setelah berpisah dengan Fajar Alfian. Menariknya lagi, Rian mendapat partner baru yang lebih muda dari Rahmat yakni Daniel Edgar.

1. Tantangan Menyatukan Chemistry

Tentu bukan hal mudah bagi Rian untuk bisa berpasangan dengan Daniel yang lebih muda delapan tahun dan minim pengalaman. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku membutuhkan adaptasi untuk bisa membangun chemistry dengan Daniel.

Rian Ardianto bersama Daniel Edgar. (Foto: PBSI)

"Ya, adaptasi ya pasti butuh adaptasi lah. Karena kan mungkin Daniel juga belum pernah merasakan main di Super 500-1000. Jadi mungkin butuh pengalaman dan banyak jam terbang lagi untuk di pertandingan-pertandingan di level atas," sambung Rian.

"Tapi, adaptasinya enggak ada yang kayak gimana-gimana karena di latihan pun udah sering partneran juga, ya. Karena kan dari Pratama juga sering naik untuk sparing, jadi enggak ada yang gimana-gimana," tambahnya.