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Mengukur Peluang 3 Ganda Putra Indonesia di Japan Open 2026, Fajar/Fikri atau Sabar/Reza yang Bakal Bersinar?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |02:01 WIB
Mengukur Peluang 3 Ganda Putra Indonesia di Japan Open 2026, Fajar/Fikri atau Sabar/Reza yang Bakal Bersinar?
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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TOKYO – Ganda putra Indonesia siap menggebrak turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dengan mengirimkan tiga pasang wakil terbaiknya. Mereka yang bertolak ke Negeri Sakura adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Menariknya, melihat dari bagan undian yang dirilis, ketiga pasangan Merah Putih ini berada dalam jalur yang memungkinkan mereka untuk saling bentrok. Syarat utamanya tentu saja mereka harus mampu menyapu bersih kemenangan di fase-fase awal.

1. Jalur Terjal Raymond/Joaquin

Pasangan muda Indonesia yang tengah naik daun, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, datang ke turnamen ini tanpa status unggulan. Meski begitu, modal mereka tidak main-main setelah sukses menyabet gelar juara Australian Open 2025.

Langkah awal Raymond/Joaquin akan diuji oleh wakil tuan rumah, Haruki Kawabe/Kenta Matsukawa. Jika berhasil mengamankan kemenangan di babak pertama, ujian yang jauh lebih berat sudah menanti mereka di babak kedua.

Pada fase tersebut, Raymond/Joaquin kemungkinan besar akan menantang ganda putra andalan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Laga ini diprediksi akan menjadi partai ulangan yang sengit setelah sebelumnya Raymond/Joaquin berhasil menumbangkan Hoki/Kobayashi di ajang Indonesia Open 2026.

Raymond Joaquin Jelang Final Indonesia Open 2026 (Foto: X/BadmintonINA)
Raymond Joaquin Jelang Final Indonesia Open 2026 (Foto: X/BadmintonINA)

2. Potensi Jumpa di Perempatfinal

Sementara itu, skenario perang saudara berpeluang besar tercipta di babak perempatfinal antara Fajar/Fikri dan Sabar/Reza. Namun, sebelum mimpi derby itu terwujud, kedua pasangan ini harus melewati rintangan yang tidak mudah.

 

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