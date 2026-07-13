Jafar/Felisha Putuskan Mundur dari Japan Open 2026

TOKYO – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dipastikan mundur dari Japan Open 2026 Super 750. Dengan begitu, Indonesia hanya diperkuat Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah di sektor ganda campuran.

Japan Open 2026 akan dihelat di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, 14-19 Juli. Masih ada waktu satu hari untuk persiapan bagi semua wakil Indonesia.

1. Cedera

Tapi, manajer tim Shendy Puspa Irawati memberi pengumuman terkait dua wakil. Jafar/Felisha dan dipastikan absen dari turnamen karena cedera.

"Felisha bersama pasangannya Jafar Hidayatullah diputuskan mundur dari Japan Open 2026 karena Felisha mengalami cedera pergelangan kaki pada saat latihan, sehingga dinyatakan belum siap untuk bertanding di Japan Open,” kata Shendy dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

“Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi kesehatan atlet dengan mempertimbangkan aspek pemulihan agar dapat kembali berkompetisi dalam kondisi terbaik," sambungnya.