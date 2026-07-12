Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar GP Jerman: Jorge Martin Ketar-ketir di Puncak, Marc Marquez Mengancam di Posisi 3!

SACHSENRING – Persaingan papan atas klasemen pembalap MotoGP 2026 semakin memanas setelah rampungnya seri ke-11 di Sirkuit Sachsenring, Jerman. Meskipun hanya mampu finis di posisi kelima dalam balapan utama MotoGP Jerman 2026 yang berlangsung Minggu (12/7/2026) malam WIB, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap sukses mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Rider asal Spanyol tersebut kini mengantongi total 208 poin. Kegagalannya menembus podium di Sachsenring memang membuat keunggulannya sedikit terkikis, namun ia masih memimpin perburuan gelar juara dunia musim ini dengan performa yang terbilang konsisten.

Perubahan besar justru terjadi di barisan belakang sang pemimpin klasemen. Berkat hasil balapan yang penuh kejutan di Jerman, konstelasi pembalap di posisi lima besar kini mengalami pergeseran yang sangat signifikan.

1. Lompatan Besar Ai Ogura dan Marc Marquez

Bintang Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, sukses merangsek naik dua peringkat untuk menduduki posisi kedua dalam tabel klasemen sementara. Pembalap asal Jepang tersebut kini mengoleksi 194 poin, atau hanya terpaut 14 angka saja dari rekan satu pabrikannya, Jorge Martin.

Tepat di bawah Ogura, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, juga melakukan lompatan luar biasa dari peringkat kelima ke posisi ketiga. Hasil impresif ini ia dapatkan setelah menyapu bersih poin penuh lewat kemenangan ganda (sprint race dan balapan utama) yang sempurna di GP Jerman.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Keberhasilan meraih kemenangan ke-10 sepanjang kariernya di Sachsenring membuat koleksi poin The Baby Alien kini menyentuh angka 190. Juara MotoGP 2025 tersebut sekarang hanya tertinggal 18 poin dari Jorge Martin dan resmi kembali masuk ke dalam bursa utama calon juara dunia menjelang jeda musim.

2. Kemerosotan Para Rival

Di sisi lain, nasib kurang beruntung harus dialami oleh Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Mantan pemimpin klasemen sementara tersebut terpaksa melorot dua tingkat ke posisi keempat setelah absen dalam balapan akibat mengalami cedera patah tulang selangka saat sesi kualifikasi.