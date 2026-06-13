Hasil Semifinal Australia Open 2026: Sabar/Reza Tembus Final Usai Pulangkan Wakil Taiwan

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani, sukses mengamankan tiket ke babak final Australia Open 2026. Keberhasilan ini dipastikan setelah mereka menumbangkan perlawanan ketat dari wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Heng, melalui drama rubber game dengan skor akhir 21-18, 19-21, dan 23-21.

Pertemuan kedua pasangan terjadi dalam babak semifinal kejuaraan tersebut. Laga sengit itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Sabtu (13/6/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Chen/Liu berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam gim pertama. Kedua pasangan berusaha saling mengalahkan untuk mengunci tiket final.

Sabar/Reza sempat tertinggal dari Chen/Liu dengan poin 11-12 pada interval. Ketertinggalan itu membuat Sabar/Reza bermain lebih semangat untuk membalikkan keadaan.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza akhirnya menutup gim pertama dengan catatan sempurna. Mereka sukses mengalahkan Chen/Liu dengan poin 21-18.

Dalam gim kedua, Sabar/Reza berusaha melanjutkan performa apiknya. Upaya itu dilakukan dengan bermain agresif melawan Chen/Liu.