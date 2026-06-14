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Lolos ke Final Australia Open 2026, Sabar/Reza Mengaku Terkuras Fisik dan Pikiran

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |02:01 WIB
Lolos ke Final Australia Open 2026, Sabar/Reza Mengaku Terkuras Fisik dan Pikiran
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
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SYDNEY - Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus berjuang ekstra keras demi mengamankan tiket ke babak final Australia Open 2026. Keberhasilan menembus partai puncak pertama mereka di kalender BWF tahun ini diakui didapat lewat perjuangan yang sangat melelahkan.

Tiket laga final didapat setelah Sabar/Reza mengalahkan wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Liu Kuang Heng. Bermain di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia pada Sabtu 13 Juni 2026, Sabar/Reza menang dalam tiga gim 21-18, 19-21, dan 23-21.

1. Evaluasi Laga Sengit Kontra Wakil Taiwan

Selepas laga, Sabar mengaku bersyukur bisa memenangkan pertandingan tanpa cedera. Meski begitu, Sabar mengatakan laga tersebut sangat menguras energi.

"Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan yang sangat tidak mudah. Benar-benar tough match tadi, benar-benar capek banget, pikiran capek, badan capek. Tapi bersyukur kami dikasih rejeki buat ke final. Mudah-mudahan besok di final bisa memberikan yang terbaik," tutur Sabar dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (14/6/2026).

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)

"Sebenarnya kami sudah pernah bertemu dengan mereka tapi dengan partner berbeda. Jadi mereka daya tahannya lebih kuat, tekanannya lebih ada daripada pasangan sebelumnya. Kami sempat kewalahan juga menghadapi pola main mereka yang sangat-sangat agresif," timpal Reza.

2. Fokus Recovery Menuju Partai Puncak

Sabar/Reza pun bersiap untuk laga pamungkas. Mereka akan berhadapan dengan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi. Ini menjadi pertemuan kedua bagi kedua ganda putra itu di tahun ini.

 

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