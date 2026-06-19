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Tembus 10 Besar Ranking BWF, Alwi Farhan: Saya Termotivasi Raymond/Joaquin!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |16:58 WIB
Tembus 10 Besar Ranking BWF, Alwi Farhan: Saya Termotivasi Raymond/Joaquin!
Alwi Farhan bangga menembus peringkat 10 dunia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, tak bisa menutupi rasa bahagianya usai menembus peringkat 10 dunia dalam ranking BWF pekan ini. Alwi Farhan mengaku termotivasi  pencapaian rekan-rekannya di sektor ganda putra, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, yang lebih dulu berhasil menembus jajaran 10 besar dunia.

Alwi Farhan menembus 10 besar dunia usai tampil gemilang di Australia Open 2026 Super 500 pekan lalu. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu berhasil keluar sebagai juara.

1. Bangga Melihat Raymond/Joaquin Tembus 10 Besar Dunia

Alwi Farhan tembus peringkat 10 dunia. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan tembus peringkat 10 dunia. (Foto: PBSI)

Alwi Farhan mengungkapkan keberhasilan Raymond/Joaquin menembus peringkat 10 dunia usai Indonesia Open 2026 memberikan motivasi besar baginya. Bahkan ia mengaku sempat merinding dan merasa bangga melihat pencapaian rekan-rekannya tersebut.

"Pastinya senang (menembus ranking 10 dunia). Kemarin melihat Raymond/Joaquin, saya sampai merinding dan merasa bangga sekali kepada teman-teman saya sendiri. Mereka baru sekitar satu setengah sampai dua tahun berpasangan, tetapi sudah bisa debut di top 10 dunia," ujar Alwi Farhan di Pelatnas PBSI Cipayung, beberapa hari lalu.

Motivasi itu kemudian mendorong Alwi Farhan untuk menghitung peluangnya masuk ke jajaran elite dunia. Ia menyadari jalan menuju peringkat 10 besar tidak mudah, terlebih poin tahun lalu kala juara di Macau Open 2025 akan terhapus.

"Saya sampai menghitung sendiri, kalau mau masuk top 10 harus sampai sejauh mana. Akhirnya saya sadar, kalau ingin mempertahankan peluang masuk top 10, saya harus juara (di Australia Open 2026) karena poin saya di Macau akan hilang. Jadi tidak ada pilihan lain selain juara," kata Alwi Farhan.

 

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