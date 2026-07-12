Hasil Race MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Menggila, Raih Kemenangan Ke-10 di Sachsenring!

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez kembali menegaskan statusnya sebagai raja Sirkuit Sachsenring setelah keluar sebagai pemenang dalam balapan sengit MotoGP Jerman 2026, Minggu (12/7/2026) malam WIB.

Kemenangan fantastis ini menjadi torehan ke-10 bagi Marc Marquez di GP Jerman sepanjang kariernya. Hasil sempurna ini juga membawanya masuk dalam bursa calon juara dunia, di mana ia kini hanya terpaut 18 poin saja dari sang pemuncak klasemen, Jorge Martin (Aprilia Racing) di papan klasemen.

Jalannya Balapan

Memulai start dengan sempurna, pembalap legendaris ini langsung melesat memimpin jalannya balapan sejak tikungan pertama.

Pada putaran pembuka, Marc Marquez sukses mempertahankan posisi terdepan disusul oleh sang adik, Alex Marquez, di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Ai Ogura setelah Fabio Di Giannantonio melakukan start yang buruk.

Persaingan ketat langsung tersaji di barisan depan sejak lap-lap awal. Memasuki lap keempat, Marc Marquez yang terus ditempel ketat oleh adiknya sukses mencatatkan rekor lap tercepat untuk memperlebar jarak.

Marc Marquez (Instagram/@ducaticorse)

Petaka pertama menimpa Fabio Di Giannantonio pada lap keempat ketika dirinya mengalami kecelakaan di Tikungan 10 saat berada di posisi kelima. Insiden ini menjadi kerugian besar bagi perebutan poin kejuaraannya musim ini.

Tidak berselang lama, nasib sial juga menimpa Joan Mir pada lap kedelapan, disusul drama mengejutkan dari Alex Marquez di lap ke-10. Alex terjatuh di tikungan terakhir akibat kehilangan daya cengkeram ban depan, yang sekaligus memberikan berkah podium bagi dua pembalap Aprilia.

Pasca jatuhnya Alex, Marc Marquez langsung memimpin nyaman dengan keunggulan hingga 1,3 detik di depan Raul Fernandez. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut terus memacu motornya tanpa mendapat tekanan berarti dari para pembalap di belakangnya.