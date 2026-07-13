Pimpin Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Malah Sebut Marc Marquez Kandidat Terkuat Juara Dunia

JORGE Martin tidak merasa dirinya sebagai kandidat terfavorit juara dunia MotoGP 2026 meski sedang memimpin klasemen. Ia malah menyebut Marc Marquez sebagai calon kuat kampiun musim ini.

MotoGP 2026 baru saja merampungkan seri ke-11. Lomba bertajuk MotoGP Jerman 2026 itu berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Minggu 12 Juli malam WIB.

Marquez kembali tampil sebagai pemenang. Ia meraup poin sempurna 37 di mana 12 lainnya didapat usai memenangi Sprint Race pada Sabtu 11 Juli 2026 malam WIB.

1. Musim Lalu Kesulitan

Koleksi poin Marquez kini bertambah menjadi 190 dan langsung naik ke posisi 3 klasemen MotoGP 2026. Rider Ducati Lenovo itu berjarak 18 angka dari Martin yang bertengger di puncak.

Martinator bersyukur bisa ada di puncak klasemen MotoGP 2026. Apalagi, mengingat musim lalu ia begitu terseok-seok di papan bawah, bahkan hampir jadi penghuni posisi buncit.

“Tahun lalu saya ada di bawah (dan) sekarang memimpin. Comeback yang hebat. Tapi masih banyak balapan tersisa,” kata Martin, dikutip dari video di laman resmi MotoGP, Senin (13/7/2026).