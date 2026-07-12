Hasil Race Moto3 Jerman 2026: Beringas di Akhir Balapan, Veda Ega Pratama Finis Ke-8!

SACHSENRING – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama berhasil finis di posisi kedelapan pada balapan utama Moto3 Jerman 2026, pada Minggu (12/7/2026) sore WIB. Mengawali balapan di Sirkuit Sachsenring, Jerman, dari peringkat ke-13, Veda tampil beringas hingga akhirnya naik lima posisi ke urutan kedelapan.

Tentunya hasil ini terbilang manis untuk Veda. Sebab di seri sebelumnya, yakni di Moto3 Belanda 2026, rider Honda Team Asia itu gagal finis karena mengalami insiden di Sirkuit Assen.

Jalannya Balapan

Bagi Veda Ega, balapan di Moto3 Jerman 2026 tidaklah mudah. Kegagalan bersinar di sesi kualifikasi membuat Veda Ega harus memulai race dari posisi ke-13.

Beruntung berkat kehebatan serta pengalamannya di trek Sachsenring, Veda Ega mampu tampil baik di awal race. Terbukti ia pun langsung menyalip beberapa rider di depannya.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Hingga pertengahan balapan, Veda Ega pun sempat tertahan di posisi ke-10. Namun, menjelang dua lap terakhir, Veda Ega tampil menyerang.

Pelan tapi pasti, Veda pun memperbaiki posisinya hingga finis di urutan kedelapan. Veda Ega tertinggal 15,657 detik dari rider asal Spanyol, Brian Uriarte yang memenangkan balapan Moto3 Jerman 2026 tersebut.