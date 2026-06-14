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Hasil Final Australia Open 2026: Sabar/Reza Harus Puas Jadi Runner up

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |15:42 WIB
Hasil Final Australia Open 2026: Sabar/Reza Harus Puas Jadi Runner up
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner up Australia Open 2026 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
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SYDNEY – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner up Australia Open 2026 Super 500. Mereka tunduk di hadapan Chen Bo Yang/Liu Yi di partai final dengan skor 15-21 dan 19-21. 

Bermain di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Minggu (14/6/2026), Sabar/Reza sebenarnya mampu membuka pertandingan dengan baik. Namun, pasangan Indonesia harus tertinggal 1-3 setelah Chen/Liu mulai menemukan ritme permainan.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Kedua pasangan kemudian terlibat duel ketat dengan saling mengejar angka. Sabar/Reza masih mampu menjaga tekanan hingga kedudukan imbang 8-8.

Setelah itu, Chen/Liu mulai mengambil kendali permainan. Sabar/Reza memasuki interval gim pertama dalam posisi tertinggal 8-11.

Selepas interval, wakil China semakin nyaman mengembangkan permainan. Sabar/Reza kesulitan memangkas jarak hingga akhirnya kehilangan gim pertama dengan skor 15-21.

Memasuki gim kedua, Chen/Liu kembali tampil agresif sejak awal pertandingan. Serangan cepat pasangan China membuat Sabar/Reza tertinggal cukup jauh dengan skor 2-8.

Meski demikian, Sabar/Reza tidak menyerah dan mulai memberikan perlawanan. Mereka berhasil mencetak empat angka beruntun hingga menyamakan kedudukan menjadi 9-9.

Permainan semakin berjalan sengit setelah itu. Sabar/Reza bahkan sempat berbalik unggul 11-10 saat memasuki interval gim kedua.

 

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