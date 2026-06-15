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Kalah di Final Australia Open 2026, Sabar/Reza Petik Pelajaran Berharga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |10:41 WIB
Kalah di Final Australia Open 2026, Sabar/Reza Petik Pelajaran Berharga
Kalah di Final Australia Open 2026, Sabar/Reza Petik Pelajaran Berharga (X/@inabadminton)
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JAKARTA - Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani memetik pelajaran berharga setelah gagal menjuarai Australia Open 2026. Mereka siap untuk bangkit di ajang-ajang lainnya.

1. Kalah di Final

Dalam laga final, Sabar/Reza menelan kekalahan dari wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi dengan poin 15-21, 19-21. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Minggu (14/6/2026)

Sabar Karyaman Gutama mengakui Chen/Liu bermain lebih baik ketimbang dia dan Reza. Namun, dia mengatakan banyak dapat pelajaran dari laga tersebut dan akan segera berbenah diri.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

"Di sini mereka main jauh lebih safe, jauh lebih rapat pertahanannya. Mereka benar-benar jauh lebih baik dari kami hari ini," kata Sabar dalam keterangannya.

"Walau belum berhasil juara tapi pastinya hasil ini benar-benar sangat penting. Semoga jadi titik balik kami berdua untuk perform dan lebih percaya diri di kejuaraan-kejuaraan berikutnya," katanya.

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