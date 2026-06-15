JAKARTA - Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani memetik pelajaran berharga setelah gagal menjuarai Australia Open 2026. Mereka siap untuk bangkit di ajang-ajang lainnya.
Dalam laga final, Sabar/Reza menelan kekalahan dari wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi dengan poin 15-21, 19-21. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Minggu (14/6/2026)
Sabar Karyaman Gutama mengakui Chen/Liu bermain lebih baik ketimbang dia dan Reza. Namun, dia mengatakan banyak dapat pelajaran dari laga tersebut dan akan segera berbenah diri.
"Di sini mereka main jauh lebih safe, jauh lebih rapat pertahanannya. Mereka benar-benar jauh lebih baik dari kami hari ini," kata Sabar dalam keterangannya.
"Walau belum berhasil juara tapi pastinya hasil ini benar-benar sangat penting. Semoga jadi titik balik kami berdua untuk perform dan lebih percaya diri di kejuaraan-kejuaraan berikutnya," katanya.