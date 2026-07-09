Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Raymond/Joaquin Mau Tampil Maksimal di Japan Open 2026 demi Gelar Super 750 Perdana

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |21:09 WIB
Raymond/Joaquin Mau Tampil Maksimal di Japan Open 2026 demi Gelar Super 750 Perdana
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tampil maksimal di Japan Open 2026 pekan depan (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tampil maksimal di Japan Open 2026 pekan depan. Sebab, mereka mengincar gelar Super 750 perdana.

Raymond/Joaquin akan menjadi salah satu dari 12 wakil Indonesia di Japan Open 2026. Turnamen itu akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada 14 - 19 Juli.

1. Pembuktian

Raymond Joaquin Jelang Final Indonesia Open 2026 (Foto: X/BadmintonINA)

Ajang ini akan menjadi pembuktian konsistensi Raymond/Joaquin pada 2026. Sepanjang musim ini, keduanya tampil impresif meski belum mendapatkan gelar.

Sebelumnya, Raymond/Joaquin sempat menjadi runner-up Thailand Masters, Indonesia Open, serta menjadi semifinalis All England 2026. Japan Open akan menjadi kesempatan emas untuk merebut gelar Super 750 perdana.

2. Evaluasi dan Diskusi

Joaquin mengatakan, target tersebut tentu tidak bisa diraih dengan mudah. Meski demikian, ia sudah melakukan evaluasi dengan tim kepelatihan untuk merebut gelar pertama musim ini.

"Ya pastinya kalau di turnamen kelas atas pasti lawannya enggak ada yang mudah. Lawannya di babak-babak pertama top player pastinya sudah jauh lebih berpengalaman," kata Joaquin kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (9/7/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/40/3225440//alwi_farhan_bangga_menembus_peringkat_10_dunia_okezone-k18l_large.jpg
Tembus 10 Besar Ranking BWF, Alwi Farhan: Saya Termotivasi Raymond/Joaquin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/40/3223415//raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-80EW_large.jpg
Penyebab Fajar/Fikri dan Raymond/Joaquin Mundur dari Australia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/40/3223219//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-W49e_large.jpeg
Runner up di Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223210//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_gagal_juara_indonesia_open_2026_okezone-f7bz_large.jpg
Gagal Juara Indonesia Open 2026, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223196//raymond_jaoquin_kalah_dari_malaysia_di_indonesia_open_2026-LDal_large.jpg
Raymond/Joaquin Kalah dari Malaysia, Tuan Rumah Tanpa Gelar di Indonesia Open 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/40/3223099//raymond_dan_joaquin_terharu_dapat_dukungan_luar_biasa_dari_badminton_lovers-jLmh_large.jpg
Lolos Final Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Terharu Dapat Dukungan Luar Biasa dari Badminton Lovers
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement