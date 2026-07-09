Raymond/Joaquin Mau Tampil Maksimal di Japan Open 2026 demi Gelar Super 750 Perdana

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tampil maksimal di Japan Open 2026 pekan depan (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tampil maksimal di Japan Open 2026 pekan depan. Sebab, mereka mengincar gelar Super 750 perdana.

Raymond/Joaquin akan menjadi salah satu dari 12 wakil Indonesia di Japan Open 2026. Turnamen itu akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada 14 - 19 Juli.

1. Pembuktian

Ajang ini akan menjadi pembuktian konsistensi Raymond/Joaquin pada 2026. Sepanjang musim ini, keduanya tampil impresif meski belum mendapatkan gelar.

Sebelumnya, Raymond/Joaquin sempat menjadi runner-up Thailand Masters, Indonesia Open, serta menjadi semifinalis All England 2026. Japan Open akan menjadi kesempatan emas untuk merebut gelar Super 750 perdana.

2. Evaluasi dan Diskusi

Joaquin mengatakan, target tersebut tentu tidak bisa diraih dengan mudah. Meski demikian, ia sudah melakukan evaluasi dengan tim kepelatihan untuk merebut gelar pertama musim ini.

"Ya pastinya kalau di turnamen kelas atas pasti lawannya enggak ada yang mudah. Lawannya di babak-babak pertama top player pastinya sudah jauh lebih berpengalaman," kata Joaquin kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (9/7/2026).