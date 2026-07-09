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Kisah Pevoli Supercantik Shella Bernadetha yang Menikah dengan Anggota Polri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |04:51 WIB
Kisah Pevoli Supercantik Shella Bernadetha yang Menikah dengan Anggota Polri
Simak kisah pevoli supercantik Shella Bernadetha yang menikah dengan anggota Polri (Foto: Instagram/@shellabernadethaa)
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KISAH pevoli supercantik Shella Bernadetha menarik untuk diulas. Sebab, ia menikah dengan anggota Polri aktif yakni Fahreza Rakha Abhinaya.

Kehidupan percintaan Shella Bernadetha selalu jadi perhatian penggemar voli. Apalagi, perempuan kelahiran Jawa Barat tersebut, pernah menjadi kekasih pesepakbola berbakat Tanah Air, Bagus Kahfi.

Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)

Tapi, hubungan yang terjalin di awal 2020 itu kandas di tengah jalan. Setelahnya, Shella seperti menutup rapat kehidupan asmaranya hingga sebuah kabar mengejutkan muncul pada awal Mei 2026.

1. Dinikahi Sesama Pevoli

Shella mengunggah foto bersama seorang pria dalam berseragam. Ternyata, sang kekasih berstatus sebagai perwira aktif kepolisian dan diketahui bernama Fahreza Rakha.

Setelah ditelusuri, ternyata Fahreza juga berprofesi sebagai pevoli. Tidak main-main, ia berlabel Timnas Voli Putra Indonesia. Sementara, Shella sendiri adalah personel TImnas Voli Putri Indonesia.

Setelah mengunggah beberapa foto jelang pernikahan, keduanya resmi mengikat janji suci pada 31 Mei 2026. Momen tersebut cukup mencuri perhatian bagi penggemar voli.

 

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