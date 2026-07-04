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Penyebab Megawati Hangestri Tak Bisa Pakai Nomor Punggung 8 Keramat di Hyundai Hillstate

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |15:53 WIB
Penyebab Megawati Hangestri Tak Bisa Pakai Nomor Punggung 8 Keramat di Hyundai Hillstate
Megawati hangestri resmi kenakan nomor 88 di Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
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SUWON — Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri, siap membuka lembaran baru dalam kariernya di Liga Voli Korea Selatan (V-League) musim 2026-2027. Bersama klub barunya, Hyundai Hillstate, pemain yang akrab dijuluki Megatron ini dipastikan akan menanggalkan nomor punggung yang selama ini identik dengan dirinya.

Kepastian ini terungkap lewat pembaruan profil resmi skuad asuhan Kang Sung-hyung di situs klub menjelang kompetisi musim baru. Berdasarkan daftar rilis terbaru tersebut, pevoli berbakat asal Jember ini tercatat akan mengenakan jersei dengan nomor punggung unik, yakni 88.

Keputusan ini mengejutkan sekaligus memancing sorotan besar dari para pencinta voli di Indonesia maupun Negeri Ginseng. Pasalnya, Megawati sudah sangat melekat dengan nomor punggung tunggal 8 dalam beberapa musim ke belakang.

1. Pemilik Lama Nomor Punggung 8

Penyebab utama Megawati gagal menggunakan angka keramatnya tersebut adalah karena masalah ketersediaan di klub barunya. Nomor punggung 8 di Hyundai Hillstate saat ini telah memiliki pemilik sah yang enggan bergeser.

Megawati Hangestri pakai nomor punggung 88 di Hyundai Hillstate. (Foto: Laman resmi Hillstate)
Megawati Hangestri pakai nomor punggung 88 di Hyundai Hillstate. (Foto: Laman resmi Hillstate)

Sebelumnya sempat berembus rumor bahwa libero senior Hyundai Hillstate, Kim Yeon-gyeon, bersedia mengalah demi sang rekrutan baru. Namun, spekulasi itu terpatahkan setelah Kim dipastikan tetap mempertahankan nomor ikonik yang sudah digunakannya sejak musim 2011-2012 tersebut.

Lantaran nomor favoritnya sudah bertuan, Megawati akhirnya mengambil jalan tengah yang cerdas dan menarik. Atlet andalan Timnas Indonesia itu memutuskan untuk melipatgandakan angka keberuntungannya menjadi nomor 88 sebagai identitas barunya.

 

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