Demi Kembali ke Persaingan Gelar Juara MotoGP 2026, Marc Marquez Rela Lakukan Hal Ini

MADRID – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, telah membuat keputusan tegas terkait jeda musim panas MotoGP 2026 mendatang. Pembalap asal Spanyol ini memilih untuk mengorbankan waktu bersantainya agar bisa lebih fokus pada proses pemulihan fisik.

Langkah ini diambil Marquez demi mengembalikan kekuatan maksimal pada lengan dan bahunya yang masih dalam masa penyembuhan. Ia menyadari betul kondisi tubuhnya perlu ditingkatkan agar tampil prima di paruh kedua kejuaraan.

"Liburan saya akan lebih singkat. Saya perlu melatih tubuh saya untuk mencoba membuat langkah maju musim panas ini; liburan saya akan lebih singkat,” ungkap Marquez kepada Sky Sport Italia, dikutip Rabu (8/7/2026).

1. Persaingan Sengit Menuju Puncak Klasemen

Perjalanan sang juara dunia pada musim ini memang penuh tantangan, termasuk saat ia terpaksa absen di GP Catalunya. Absennya Marquez disebabkan oleh operasi lanjutan akibat masalah saraf yang dipicu oleh cedera lamanya di Mandalika tahun lalu.

Namun, asa untuk kembali bertarung demi gelar juara kembali terbuka lebar setelah ia sukses meraih kemenangan di seri Hungaria dan Republik Ceko. Momen kebangkitan ini juga dibarengi dengan insiden merugikan yang dialami oleh duo pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Dinamika persaingan kemudian kembali berpihak pada kubu Aprilia saat seri Belanda, di mana Marquez gagal menapaki tangga podium. Meski begitu, kecelakaan terbaru yang menimpa Bezzecchi membuat Marquez tetap mampu mempertahankan defisit 40 poin, walau posisi puncak klasemen kini diambil alih oleh Martin.

Saat ini, Marquez bertengger di posisi kelima klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Empat pembalap di atasnya, Martin, Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, dan Ai Ogura. sama-sama memiliki peluang matematis untuk memimpin perolehan poin sebelum kompetisi memasuki jeda musim panas.