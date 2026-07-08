Marc Marquez Putuskan Persingkat Liburan Usai MotoGP Jerman 2026

MARC Marquez mengambil keputusan untuk memperpendek masa liburannya usai MotoGP Jerman 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu punya misi tersendiri terkait kesehatannya.

Seri ke-11 MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, 10-12 Juli. Setelah itu, balapan akan libur hingga seri ke-12 di Inggris, 7-9 Agustus.

1. Perpendek Masa Liburan

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ada jeda hampir tiga pekan bagi para pembalap untuk berlibur di musim panas. Tapi, Marquez memutuskan untuk memperpendek masa liburannya kali ini.

Pria asal Spanyol itu akan berusaha mengejar pemulihan fisik demi paruh kedua musim MotoGP 2026. Sebab, ia melihat saat ini motor, tim, dan mentalitasnya sudah prima, tetapi tubuhnya belum.

“Motornya mulai bekerja dengan baik, begitu juga dengan tim dan mentalitas saya,” kata Marquez, dinukil dari Crash, Rabu (8/7/2026).

“Saya butuh mengerjakan sesuatu dengan tubuh saya untuk mencoba membuat satu langkah maju di musim panas ini. Liburan saya akan lebih singkat,” sambung pria berusia 33 tahun tersebut.